Ligue 180 amplia atendimento e reforça combate à violência digital contra mulheres

A ministra Márcia Lopes afirmou que o atendimento garante o anonimato e pediu que as mulheres utilizem o serviço para denunciar agressões: "Nenhuma mulher será exposta" - (crédito: Diego Campos / Secom-PR)

O combate à violência contra as mulheres no ambiente digital também passa pelo fortalecimento dos canais de denúncia e acolhimento. Com mais de 1 milhão de ligações por ano, o Ligue 180 é uma das principais ferramentas do governo federal para receber relatos, orientar vítimas e encaminhá-las à rede de proteção. Durante participação no programa Bom Dia, Ministra, do CanalGov, a titular da pasta das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a recuperação da central em 2023, após a descaracterização ocorrida no governo anterior.

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O canal recebeu cerca de R$ 100 milhões em investimentos para modernização e conta com 370 atendentes, que trabalham sete dias por semana. Além de denúncias por telefone, o serviço permite o envio de fotografias, vídeos, informações e links que podem ajudar na identificação de situações de violência, inclusive aquelas praticadas nas redes sociais e em outros espaços virtuais. A central também oferece atendimento em Libras, inglês e espanhol, e mantém equipes em formação permanente para reconhecer diferentes formas de agressão.

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Márcia Lopes destacou que a preparação das atendentes considera também novas modalidades de violência, como os ataques direcionados a mulheres na política. Segundo ela, o período eleitoral exige atenção especial ao crescimento da violência política de gênero. A central conta ainda com um novo painel de dados para aprimorar o registro e o acompanhamento das denúncias, além de articulação com estados e municípios para garantir o encaminhamento das vítimas, acrescentou a ministra.

A titular das Mulheres reforçou que o atendimento garante o anonimato e pediu que as mulheres utilizem o serviço para denunciar agressões e buscar orientação. “É um espaço sigiloso. Nenhuma mulher será exposta”, enfatizou Márcia. O fortalecimento do Ligue 180 integra as ações do Ministério das Mulheres para ampliar a proteção também diante das violências cometidas no ambiente digital, onde ameaças, exposição não autorizada de imagens e ataques virtuais podem atingir a segurança e a dignidade das vítimas.