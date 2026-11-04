Ex-gerente é presa suspeita de mandar matar gata em academia

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (4/11), em São Miguel dos Campos, por suspeita de mandar matar a gata conhecida como Camila Regina. O crime aconteceu no bairro Ponta Verde, em Maceió (AL), no dia 29 de agosto, quando um ex-funcionário de uma academia matou o animal que vivia nas proximidades do estabelecimento.

A suspeita, identificada como Patrícia Tucherto, é ex-gerente da academia e foi apontada pelo Ministério Público de Alagoas como mandante do crime. Ela estava foragida desde sexta-feira (30), quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

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De acordo com a Delegacia de Crimes Ambientais e Proteção Animal (DCAPA), Patrícia não foi encontrada no endereço informado à polícia durante a primeira tentativa de prisão. A irmã da suspeita também foi conduzida a delegacia para prestar depoimento, por estar presente no dia das agressões ao animal.

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Em nota, a academia declara que não teve conhecimento prévio do ocorrido e que a gata Camila Regina era acolhida no estabelecimento, sem nenhuma objeção da diretoria ou dos clientes. “O ato foi praticado por decisão exclusiva dos dois envolvidos, sem qualquer ordem, orientação ou aval da direção”, diz o comunicado.

Entenda o caso

A gata Camila Regina vivia nas dependências da academia, sendo alimentada por moradores e frequentadores. Ela desapareceu no dia 29 de agosto e teve a ausência percebida pela cuidadora que a alimentava na academia. Ao suspeitar do ocorrido, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia.

Ao ter acesso às gravações de câmeras da academia, a Polícia Civil encontrou imagens que mostram o ex-funcionário, José Tarcísio Tavares, colocando o animal em um saco e agredindo-o com chutes e pancadas. Assim como a ex-gerente do estabelecimento, o homem também teve a prisão preventiva decretada e está preso desde sábado (31).