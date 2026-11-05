Morador é mordido após tentar imobilizar jacaré solto

Morador tenta imobilizar jacaré com corda em rua, antes de sofrer mordida - (crédito: Redes sociais)

Um homem sofreu uma mordida ao tentar prender um jacaré com uma corda em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo (1º/11), mas só agora as imagens circulam nas redes sociais.

Em vídeo, é possível ver o réptil andando em uma rua residencial cercado por moradores, crianças de bicicleta e cães. Ao tentar imobilizar o bicho pelo pescoço usando uma corda, o morador sofreu o ataque e recuou.

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Ele foi levado ao Hospital Municipal Pedro II, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberado com orientações. O homem não foi identificado e não sofreu ferimentos graves.

A Patrulha Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac) resgatou o jacaré e realizou a soltura em seu habitat natural. Não há informações sobre a saúde do animal.

De acordo com relatos dos moradores, é comum ver jacarés andando pela região. Pesquisadores relacionam as aparições frequentes à degradação ambiental.

Segundo especialistas, a destruição de ecossistemas empurra os répteis para as cidades em busca de espaços calmos e alimentos. Esses animais não estão perdidos, apenas circulam por locais modificados que antes integravam sua área natural.

Durante os trajetos urbanos, os répteis procuram abrigo sob árvores, veículos e vegetação, além de usar piscinas e lagos artificiais. O período de reprodução também amplia essa movimentação.

A recomendação é que a população nunca tente manusear o bicho, pois o ataque acontece de forma muito veloz e exata, trazendo perigo de morte. Se ninguém interferir na movimentação, o réptil tende a buscar um ambiente seguro por conta própria.