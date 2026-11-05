Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (5/11), quatro loterias: os concursos nº 3822 da Lotofácil; o nº 7160 da Quina; o nº 2464 da Timemania e o nº 1340 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-21-10-25-20-18-02-24-07-13-17-06-12-15-09.

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A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 589.526,20, teve os seguintes números sorteados: 29-63-05-18-33.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 24.700.000,00 apresentou o seguinte resultado: 80-18-38-05-57-06-77. O time do coração é o Confiança de Sergipe.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 2.300.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-31-21-06-12-08-07. O mês da sorte é Dezembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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