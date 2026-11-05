Caso Anna Gabriela Faria Lima: empresário suspeito do crime é preso

Anna Gabriela pertencia a uma linhagem conhecida da política paulista. Ela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, prefeito da capital entre 1965 e 1969 - (crédito: Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar a morte da advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos. Os dois foram encontrados sem vida dentro de um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (3/11).

O principal suspeito do crime é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, ex-namorado da advogada. Ele foi preso na noite de quarta-feira (4/11), na região do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. A reportagem tenta contato com a defesa dele e o espaço segue aberto.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o empresário era considerado foragido pela Justiça, tinha mandado de prisão decretado e constava na lista de procurados da Interpol. A delegacia formalizará o cumprimento do mandado.

Causa da morte e apuração pericial

A titular da Delegacia de Polícia de Cotia, delegada Mônica Gamboa, explicou que o laudo preliminar aponta asfixia como causa provável das mortes das vítimas. A confirmação oficial depende da conclusão dos exames periciais.

Policiais encontraram uma garrafa de vinho no lixo da residência e aguardam o resultado do laudo toxicológico. O objetivo é esclarecer se mãe e filho ingeriram substâncias e acabaram entorpecidos ou dopados antes da morte.

Negociação e contato com a mãe

A quebra de sigilo telefônico demonstrou que a mãe do investigado manteve telefonemas constantes com ele a partir do domingo (1º/11), data em que mãe e filho desapareceram. As ligações duraram entre 20 e 75 minutos, o que chamou a atenção da equipe policial.

Diante do conhecimento de familiares sobre o esconderijo do suspeito, os investigadores tentaram negociar a entrega dele com parentes e advogados. Como a rendição não ocorreu até o fim do dia, a polícia solicitou a prisão temporária da mãe para obter a localização exata de Eric.

Feminicídio, vicaricídio e histórico familiar

A investigação enquadra as mortes em duas tipificações criminais:

feminicídio, que envolve o assassinato cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino;

vicaricídio, caracterizado pelo homicídio de filhos ou outros familiares com o propósito de punir e atingir mulheres.

A apuração aponta que o menino Raphael morreu no mesmo contexto de violência voltado contra a advogada.

Anna Gabriela pertencia a uma linhagem conhecida da política paulista. Ela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, prefeito da capital entre 1965 e 1969 que deu nome à avenida da zona oeste, neta do ex-deputado federal José Roberto Faria Lima e filha de Márcia Bedinelli Faria Lima e do ex-vereador Paulo Roberto Faria Lima.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.