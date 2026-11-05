Governo Federal anuncia que comunidades urbanas e favelas agora possuem CEP

O Governo Federal anunciou que todas as 12.348 comunidades urbanas e favelas identificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), agora possuem um Código de Endereço Postal (Cep). A iniciativa é lançada nesta quinta-feira (4/11), data em que se celebra o Dia da Favela, e faz parte do programa Periferia Viva, foi apelidado de CEP para Todos, realizado pelo Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério das Cidades e os Correios.

A ação beneficiou mais de 16,3 milhões de pessoas nos últimos anos. Em nota, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, disse que a iniciativa vai “promover inclusão social, fortalecer a cidadania e assegurar que milhões de brasileiros tenham seu endereço reconhecido e possam acessar serviços e oportunidades em condições de igualdade”.

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O CEP é necessário no cotidiano dos brasileiros de diferentes formas: receber encomendas, realizar cadastros, acessar serviços financeiros, matricular crianças em escolas, solicitar serviços de emergência e facilitar o planejamento de políticas públicas nas regiões.

Trabalho ainda não acabou

O próximo passo, segundo o governo, é identificar e codificar cada rua, beco e viela das comunidades. Além de aumentar a presença dos Correios nessas regiões, onde segundo a subsecretária de Governanças da Entidades Vinculadas, Lumárya Souza de Sousa, 82,8% dos territórios indicados pelo Ministério das Cidades já contam com serviços como Correios Essencial e Pontos de Coleta. “Nosso trabalho continua para que o reconhecimento do endereço se traduza em mais oportunidades e serviços para a população”, disse Lumárya, em nota.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares