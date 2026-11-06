Chuvas em Minas Gerais: bombeiros registram 178 ocorrências em 24 horas

Chuva no estado de MG gera pelo menos 178 chamados ao Corpo de Bombeiros - (crédito: Jair Amaral/EM/DA Press. Brasil. Belo Horizonte)

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais levaram o Corpo de Bombeiros a atender 178 ocorrências em todo o estado nas últimas 24 horas. Os chamados incluem alagamentos, inundações, quedas de árvores, resgate de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento.

As árvores foram o principal problema. Foram 77 quedas em vias públicas e 12 sobre veículos, além de dez pedidos de corte de árvores com risco iminente de cair, somando 99 atendimentos.

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BH tem 55 chamados

Em Belo Horizonte, os bombeiros registraram 55 ocorrências no mesmo período. Do total, 21 envolveram árvores: 15 caíram em vias públicas, três atingiram veículos e outras três apresentavam risco iminente de queda.

Ocorrências relacionadas a árvores nas últimas 24 horas

Minas Gerais:

Quedas em vias públicas: 77

Quedas sobre veículos: 12

Risco iminente de queda: 10

Belo Horizonte:

Quedas em vias públicas: 15

Quedas sobre veículos: 3

Risco iminente de queda: 3

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria