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EMERGÊNCIAS

Chuvas em Minas Gerais: bombeiros registram 178 ocorrências em 24 horas

Estado enfrenta alagamentos e série de quedas de árvores; corporação alerta para riscos de desabamento e mantém equipes de resgate de prontidão

Chuva no estado de MG gera pelo menos 178 chamados ao Corpo de Bombeiros - (crédito: Jair Amaral/EM/DA Press. Brasil. Belo Horizonte)
Chuva no estado de MG gera pelo menos 178 chamados ao Corpo de Bombeiros - (crédito: Jair Amaral/EM/DA Press. Brasil. Belo Horizonte)

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais levaram o Corpo de Bombeiros a atender 178 ocorrências em todo o estado nas últimas 24 horas. Os chamados incluem alagamentos, inundações, quedas de árvores, resgate de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento.

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As árvores foram o principal problema. Foram 77 quedas em vias públicas e 12 sobre veículos, além de dez pedidos de corte de árvores com risco iminente de cair, somando 99 atendimentos.

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Saiba Mais

BH tem 55 chamados

Em Belo Horizonte, os bombeiros registraram 55 ocorrências no mesmo período. Do total, 21 envolveram árvores: 15 caíram em vias públicas, três atingiram veículos e outras três apresentavam risco iminente de queda.

Ocorrências relacionadas a árvores nas últimas 24 horas

Minas Gerais:

  • Quedas em vias públicas: 77

  • Quedas sobre veículos: 12

  • Risco iminente de queda: 10

Belo Horizonte:

  • Quedas em vias públicas: 15

  • Quedas sobre veículos: 3

  • Risco iminente de queda: 3

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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Camila Lyrio* - Estado de Minas

Por Camila Lyrio* - Estado de Minas
postado em 06/11/2026 11:21 / atualizado em 06/11/2026 11:21
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