Chuvas em Minas Gerais: bombeiros registram 178 ocorrências em 24 horas

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais levaram o Corpo de Bombeiros a atender 178 ocorrências em todo o estado nas últimas 24 horas. Os chamados incluem alagamentos, inundações, quedas de árvores, resgate de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento.
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As árvores foram o principal problema. Foram 77 quedas em vias públicas e 12 sobre veículos, além de dez pedidos de corte de árvores com risco iminente de cair, somando 99 atendimentos.
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BH tem 55 chamados
Em Belo Horizonte, os bombeiros registraram 55 ocorrências no mesmo período. Do total, 21 envolveram árvores: 15 caíram em vias públicas, três atingiram veículos e outras três apresentavam risco iminente de queda.
Ocorrências relacionadas a árvores nas últimas 24 horas
Minas Gerais:
-
Quedas em vias públicas: 77
-
Quedas sobre veículos: 12
-
Risco iminente de queda: 10
Belo Horizonte:
-
Quedas em vias públicas: 15
-
Quedas sobre veículos: 3
-
Risco iminente de queda: 3
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria