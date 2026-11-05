BookTok: 45% dos leitores no TikTok já compraram livros após recomendação

A comunidade conhecida como BookTok, que reúne vídeos, resenhas e discussões sobre literatura, também tem ajudado leitores a explorar novos títulos - (crédito: Freepik)

O TikTok se tornou uma das principais vitrines de livros no Brasil. Quase metade dos leitores que usam a plataforma (45%) já comprou um livro ou audiobook após descobrir a obra em vídeos publicados no aplicativo. O dado é de uma pesquisa da Qualtrics, encomendada pelo TikTok e realizada em setembro de 2026, com 500 usuários brasileiros a partir de 16 anos.

O levantamento mostra que o interesse pela literatura vai além das recomendações que circulam no feed. Entre os usuários de 16 a 39 anos, o TikTok aparece como uma das principais ferramentas de descoberta de livros, citado por 69% dos entrevistados, índice que o coloca em empate com grandes sites de comércio eletrônico.

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A influência da plataforma também se reflete no hábito de leitura. Oito em cada dez leitores afirmam que o interesse por livros aumentou nos últimos anos. Além disso, 48% dizem que o aplicativo os levou a ler ou ouvir uma obra recomendada por outros usuários.

A comunidade conhecida como BookTok, que reúne vídeos, resenhas e discussões sobre literatura, também tem ajudado leitores a explorar novos títulos. Segundo a pesquisa, 75% dos usuários ampliaram as escolhas literárias para incluir outros gêneros ou autores no último ano. Outros 39% conheceram escritores de origens diversas ou historicamente sub-representadas.

Leitura fora das telas

O envolvimento com a literatura no TikTok também aparece em atividades presenciais. No último ano, seis em cada dez leitores da plataforma ouviram audiobooks, enquanto quatro em cada dez pegaram livros emprestados em bibliotecas. A participação em festivais e feiras literárias foi relatada por 37% dos entrevistados.

As livrarias independentes também aparecem entre os beneficiados pelo fenômeno. Cerca de 32% dos leitores apoiaram estabelecimentos locais no último ano. Para 24%, o TikTok foi responsável por apresentar uma livraria de bairro que ainda não conheciam.

O ambiente digital também tem estimulado encontros entre leitores. Quase um terço dos usuários (29%) entrou em um clube do livro no último ano. Já 26% afirmaram que os conteúdos literários da plataforma contribuíram para aumentar a sensação de comunidade e pertencimento.

Literatura como fenômeno de comunidade

O interesse por livros também ganhou espaço nas conversas dentro do aplicativo. De acordo com a pesquisa, 38% dos usuários brasileiros interagem com conteúdos sobre literatura, percentual próximo ao registrado por publicações relacionadas a esportes (37%).

Para Gustavo Rodrigues, líder de políticas públicas para segurança do TikTok no Brasil, o BookTok contribui para aproximar leitores e autores e transformar a leitura em uma experiência compartilhada.