Garoto de 13 anos morre após passar mal em voo de Vitória a SP

O avião pousou no Aeroporto de Guarulhos cerca de 20 minutos antes do previsto devido à emergência a bordo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um adolescente de 13 anos morreu após sofrer uma emergência médica durante um voo da Gol que partiu de Vitória, no Espírito Santo, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Diogo Pompermayer Marchiori viajava com os pais na manhã de quinta-feira (5/11) quando começou a passar mal, pouco antes de a aeronave chegar ao destino. Apesar dos primeiros socorros e do atendimento hospitalar, ele não resistiu.

Morador de Piúma, no litoral capixaba, o jovem completaria 14 anos em dezembro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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Conforme informou a Gol, a emergência ocorreu durante a aproximação do voo G3 1289 para o pouso em Guarulhos. Ao perceber a gravidade da situação, a tripulação acionou os procedimentos de assistência e contou com a ajuda de uma médica que estava entre os passageiros para prestar os primeiros atendimentos ao adolescente.

Os pilotos também solicitaram prioridade à torre de controle para antecipar a chegada da aeronave, que havia decolado de Vitória às 5h59. Com a autorização, o avião aterrissou às 7h16, aproximadamente 20 minutos antes do horário inicialmente previsto.

Após o desembarque, Diogo foi encaminhado de ambulância a um hospital. No entanto, mesmo com a mobilização para garantir atendimento médico, o adolescente morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Em nota ao Correio, a Gol lamentou a morte do passageiro e informou que está oferecendo o suporte necessário aos familiares. A companhia aérea não divulgou detalhes sobre o problema de saúde apresentado pelo jovem durante o voo. Conforme o comunicado, a empresa teria sido informada do óbito pela família do garoto.

No instagram, amigos e moradores de Piúma lamentam a morte do garoto.

Diego completaria 14 anos em dezembro (foto: Reprodução/Instagram/Barbara Volponi)