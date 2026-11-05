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Brasil assina compromisso para eliminar acúmulo de lixo espacial

Carta Zero Debris, da Agência Espacial Europeia, prevê missões espaciais sem deixar detritos até 2030. Acúmulo de material na órbita pode causar danos a satélites ativos

Iniciativa visa controlar o risco de colisões de satélites e outros equipamentos ativos com detritos na órbita espacial - (crédito: Agência Espacial Brasileira)
Iniciativa visa controlar o risco de colisões de satélites e outros equipamentos ativos com detritos na órbita espacial - (crédito: Agência Espacial Brasileira)

O Brasil aderiu à Carta Zero Debris, uma iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA) para eliminar a emissão de detritos em missões ao espaço até 2030, dentre outras medidas para reduzir o lixo espacial.

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O documento foi assinado, ontem (4/11), pelo presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Chamon, ao lado do chefe do Escritório de Coordenação do Programa de Segurança Espacial da ESA, Quentin Verspieren, durante a 8ª Cúpula de Sustentabilidade Espacial, em Brasília.

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“Para o Brasil, a adesão à Carta Zero Debris representa o compromisso de desenvolver seu setor espacial de forma responsável e sustentável, conciliando o crescimento da economia espacial com a preservação do ambiente orbital. Entendemos que a sustentabilidade deve fazer parte do desenvolvimento das atividades espaciais desde o início, e não ser tratada como uma preocupação posterior”, disse Chamon

As empresas brasileiras Visiona Espacial e Safe on Orbit também aderiram à iniciativa. Até agora, mais de 20 países e 200 empresas e organizações internacionais já assinaram o documento.

Segurança

A iniciativa visa controlar o risco de colisões de satélites e outros equipamentos ativos com detritos na órbita espacial. Eles viajam a altas velocidades, e mesmo um pedaço pequeno pode danificar gravemente um satélite.

Para cumprir o compromisso, satélites, foguetes e outros equipamentos enviados ao espaço devem, ao final de sua vida útil, reentrar na atmosfera, onde queimam e são destruídos. A iniciativa também visa ampliar o monitoramento do lixo espacial para objetos de até 5 centímetros.

A Cúpula de Sustentabilidade Espacial é um dos principais fóruns internacionais sobre o tema, e foi realizada pela primeira vez na América Latina.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 05/11/2026 18:52
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