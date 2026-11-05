Brasil assina compromisso para eliminar acúmulo de lixo espacial

Iniciativa visa controlar o risco de colisões de satélites e outros equipamentos ativos com detritos na órbita espacial - (crédito: Agência Espacial Brasileira)

O Brasil aderiu à Carta Zero Debris, uma iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA) para eliminar a emissão de detritos em missões ao espaço até 2030, dentre outras medidas para reduzir o lixo espacial.

O documento foi assinado, ontem (4/11), pelo presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Marco Antonio Chamon, ao lado do chefe do Escritório de Coordenação do Programa de Segurança Espacial da ESA, Quentin Verspieren, durante a 8ª Cúpula de Sustentabilidade Espacial, em Brasília.

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“Para o Brasil, a adesão à Carta Zero Debris representa o compromisso de desenvolver seu setor espacial de forma responsável e sustentável, conciliando o crescimento da economia espacial com a preservação do ambiente orbital. Entendemos que a sustentabilidade deve fazer parte do desenvolvimento das atividades espaciais desde o início, e não ser tratada como uma preocupação posterior”, disse Chamon

As empresas brasileiras Visiona Espacial e Safe on Orbit também aderiram à iniciativa. Até agora, mais de 20 países e 200 empresas e organizações internacionais já assinaram o documento.

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Segurança

A iniciativa visa controlar o risco de colisões de satélites e outros equipamentos ativos com detritos na órbita espacial. Eles viajam a altas velocidades, e mesmo um pedaço pequeno pode danificar gravemente um satélite.

Para cumprir o compromisso, satélites, foguetes e outros equipamentos enviados ao espaço devem, ao final de sua vida útil, reentrar na atmosfera, onde queimam e são destruídos. A iniciativa também visa ampliar o monitoramento do lixo espacial para objetos de até 5 centímetros.

A Cúpula de Sustentabilidade Espacial é um dos principais fóruns internacionais sobre o tema, e foi realizada pela primeira vez na América Latina.