Ministério da Saúde anuncia chegada de 25 mil doses contra mpox

Atualmente, há escassez da vacina no mercado mundial, já que ela é produzida por um único laboratório, localizado na Dinamarca - (crédito: Divulgação/MS)

O Brasil vai receber uma remessa de 25 mil doses da vacina contra a mpox nas próximas três semanas, segundo informou o Ministério da Saúde. A compra foi viabilizada por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que ampliou a negociação inicial junto à farmacêutica produtora para garantir maior cobertura no país.

Para contornar a escassez do insumo no mercado global, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a utilizarem a via intradérmica na aplicação. Essa técnica, recomendada internacionalmente, possibilita imunizar até cinco vezes mais indivíduos a partir de um mesmo frasco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Armazenamento rigoroso e distribuição aos estados

O manejo das ampolas exige controle térmico constante em temperaturas ultrabaixas. Diante da complexidade logística, as secretarias estaduais de saúde solicitam os repasses de acordo com a demanda local para evitar perdas de doses. Até o momento, o governo federal já enviou 3.650 doses do estoque nacional para nove unidades federativas, incluindo Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.

Público prioritário e locais de vacinação

Em alinhamento com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil não adota vacinação em massa contra a mpox. A imunização preventiva é destinada a grupos com maior vulnerabilidade ao agravamento da infecção.

A indicação oficial contempla os seguintes grupos:

Pessoas que vivem com HIV/aids, com foco prioritário em indivíduos com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 200 células/mm³;

Pessoas em uso contínuo da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);

Profissionais de laboratórios que manipulam rotineiramente amostras biológicas contendo o vírus;

Indivíduos com histórico de contato de risco médio ou alto com casos confirmados, após avaliação epidemiológica.

O esquema de proteção completo é composto por duas doses, aplicadas com intervalo mínimo de 28 dias. O imunizante não é ofertado em postos convencionais, sendo disponibilizado nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e unidades de referência indicadas pela vigilância local.

Panorama epidemiológico e medidas de cuidado

Os dados epidemiológicos oficiais do Ministério da Saúde apontam uma expressiva desaceleração da doença no território nacional. O país registrou 665 casos confirmados e um óbito até outubro, o que representa uma queda superior a 90% em comparação com o pico de mais de 10 mil infecções observado em 2022.

A maioria das notificações recentes segue concentrada em grandes centros urbanos, com destaque para São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro — estado que registrou aumento pontual de diagnósticos ao longo dos últimos meses.

A transmissão do vírus mpox ocorre principalmente por contato direto e prolongado com lesões cutâneas ou fluidos corporais de infectados. Sintomas habituais incluem erupções na pele, febre, dor no corpo, fadiga e inchaço nos gânglios linfáticos. O isolamento em caso de suspeita, a higiene regular das mãos e a recusa ao compartilhamento de roupas de cama e toalhas seguem sendo as medidas preventivas fundamentais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.