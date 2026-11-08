Ministério da Saúde anuncia chegada de 25 mil doses contra mpox

O Brasil vai receber uma remessa de 25 mil doses da vacina contra a mpox nas próximas três semanas, segundo informou o Ministério da Saúde. A compra foi viabilizada por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que ampliou a negociação inicial junto à farmacêutica produtora para garantir maior cobertura no país.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Para contornar a escassez do insumo no mercado global, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a utilizarem a via intradérmica na aplicação. Essa técnica, recomendada internacionalmente, possibilita imunizar até cinco vezes mais indivíduos a partir de um mesmo frasco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Armazenamento rigoroso e distribuição aos estados
O manejo das ampolas exige controle térmico constante em temperaturas ultrabaixas. Diante da complexidade logística, as secretarias estaduais de saúde solicitam os repasses de acordo com a demanda local para evitar perdas de doses. Até o momento, o governo federal já enviou 3.650 doses do estoque nacional para nove unidades federativas, incluindo Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.
Público prioritário e locais de vacinação
Em alinhamento com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil não adota vacinação em massa contra a mpox. A imunização preventiva é destinada a grupos com maior vulnerabilidade ao agravamento da infecção.
A indicação oficial contempla os seguintes grupos:
-
Pessoas que vivem com HIV/aids, com foco prioritário em indivíduos com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 200 células/mm³;
-
Pessoas em uso contínuo da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);
-
Profissionais de laboratórios que manipulam rotineiramente amostras biológicas contendo o vírus;
-
Indivíduos com histórico de contato de risco médio ou alto com casos confirmados, após avaliação epidemiológica.
O esquema de proteção completo é composto por duas doses, aplicadas com intervalo mínimo de 28 dias. O imunizante não é ofertado em postos convencionais, sendo disponibilizado nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e unidades de referência indicadas pela vigilância local.
Panorama epidemiológico e medidas de cuidado
Os dados epidemiológicos oficiais do Ministério da Saúde apontam uma expressiva desaceleração da doença no território nacional. O país registrou 665 casos confirmados e um óbito até outubro, o que representa uma queda superior a 90% em comparação com o pico de mais de 10 mil infecções observado em 2022.
A maioria das notificações recentes segue concentrada em grandes centros urbanos, com destaque para São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro — estado que registrou aumento pontual de diagnósticos ao longo dos últimos meses.
A transmissão do vírus mpox ocorre principalmente por contato direto e prolongado com lesões cutâneas ou fluidos corporais de infectados. Sintomas habituais incluem erupções na pele, febre, dor no corpo, fadiga e inchaço nos gânglios linfáticos. O isolamento em caso de suspeita, a higiene regular das mãos e a recusa ao compartilhamento de roupas de cama e toalhas seguem sendo as medidas preventivas fundamentais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.