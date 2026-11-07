Mpox: saiba quem poderá receber a vacina no Distrito Federal

Ministério de Saúde envia 100 doses de vacina contra mpox ao DF após novos casos - (crédito: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

As vacinas contra a mpox chegaram ao Distrito Federal neste sábado (7/11), após a confirmação de oito casos da doença somente em outubro. A imunização será realizada de forma escalonada, com prioridade para pessoas mais vulneráveis à infecção e para aquelas que tiveram contato de médio ou alto risco com o vírus.

As doses foram recebidas pela Gerência de Rede de Frio (GRF) da Secretaria de Saúde do DF. Neste primeiro momento, a vacinação pré-exposição será destinada a pessoas vivendo com HIV/aids, com 18 anos ou mais, que tenham contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células/mm³ e pertençam aos grupos de homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais.

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A população elegível será contatada pela Secretaria de Saúde e orientada a procurar um local específico para receber o imunizante. Segundo Tereza Luiza, gerente da Rede de Frio, cerca de 150 pessoas no DF atendem aos critérios para a etapa inicial da campanha. “A identificação dessas pessoas permitirá organizar a busca ativa e o agendamento da vacinação, de acordo com a disponibilidade de doses”, afirmou.

A Sala de Vacinação do Hospital Universitário de Brasília (HUB) ficará responsável pela busca ativa e pelo agendamento desse público. A ampliação da estratégia poderá ocorrer conforme a disponibilidade das doses e o prazo de utilização do imunizante após o descongelamento, seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Quem pode receber a vacina contra mpox?

A campanha prevê duas estratégias de vacinação: pré-exposição, voltada a pessoas com maior vulnerabilidade à doença, e pós-exposição, destinada a quem teve contato de risco com pessoas infectadas.

Vacinação pré-exposição

Nesta primeira etapa, poderão receber a vacina pessoas que atendam a todos os seguintes critérios:

Ter 18 anos ou mais;

Viver com HIV/aids;

Ser homem cisgênero, travesti ou mulher transexual;

Apresentar contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células/mm³.

A vacinação poderá ser ampliada progressivamente para outros públicos previstos na Nota Informativa nº 55/2026 do Ministério da Saúde, conforme a disponibilidade dos imunizantes.

Vacinação pós-exposição

A imunização também será oferecida a pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato direto com fluidos ou secreções corporais de pessoas com suspeita ou confirmação de mpox, desde que a exposição seja classificada como de médio ou alto risco.

Nesses casos, a vacina deve ser aplicada, preferencialmente, nos primeiros quatro dias após o contato com o vírus. O prazo pode se estender a até 14 dias, desde que a pessoa não apresente sinais ou sintomas da doença e cumpra os critérios técnicos para receber o imunizante. A vacinação será organizada de forma planejada, com prioridade para pessoas com maior vulnerabilidade e aquelas que tiveram exposição de risco.

Pessoas que receberam apenas a primeira dose da vacina contra a mpox poderão completar o esquema com a segunda aplicação, respeitando o intervalo recomendado de 28 dias. Para isso, é necessário entrar em contato com a Sala de Vacinação do HUB e solicitar o agendamento. Quem já recebeu as duas doses não tem indicação de revacinação neste momento.

A Secretaria de Saúde informou que a imunização seguirá os critérios técnicos do Ministério da Saúde e que novos envios de doses ao DF serão realizados conforme a necessidade.

Casos de mpox no Brasil

Até 5 de novembro de 2026, o Brasil registrou 835 casos de mpox, dos quais 23 foram identificados no Distrito Federal. Somente em outubro, a capital contabilizou oito casos da doença.

A mpox é causada pelo vírus monkeypox (MPXV). Entre os principais sintomas estão erupções ou lesões na pele, aumento dos linfonodos — conhecido como ínguas —, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, por meio de lesões na pele ou nas mucosas. Também pode ocorrer por gotículas respiratórias em situações de contato próximo e prolongado, além de beijo e contato íntimo ou sexual.