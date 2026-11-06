Mpox: Ministério de Saúde envia 100 doses de vacina após DF registrar 23 casos

Ministério de Saúde envia 100 doses de vacina contra mpox ao DF após novos casos - (crédito: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

O Ministério da Saúde enviou 100 doses da vacina para mpox nesta sexta-feira (6/11), após o Distrito Federal registrar oito casos da doença no mês de outubro. Segundo a pasta, novos envios serão feitos conforme a necessidade da capital federal. Até 5 de novembro de 2026, foram registrados 835 casos de mpox no Brasil, dos quais 23 no Distrito Federal.

A pasta informou que, para reforçar o estoque estratégico nacional de vacinas, o Ministério da Saúde solicitou, na última quarta-feira (4/11), a aquisição de até 20 mil doses do imunizante contra a mpox por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que centraliza as negociações com o laboratório produtor do imunizante.

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Embora não exista medicamento específico para tratar a mpox, a vacina é destinada a grupos com maior risco de evolução grave. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de priorizar a vacinação dos grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, a recomendação do Ministério da Saúde é vacinar pessoas vivendo com HIV/aids, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox. Também pode ser vacinada, após avaliação da vigilância, quem teve contato de risco com um caso suspeito ou confirmado.

O atendimento dos pacientes contaminados com o vírus é voltado para o alívio dos sintomas e a prevenção de complicações.

Sinais de alerta

Desde 2022, quando teve início a disseminação mundial da doença, o DF registrou 425 casos confirmados da doença. A SES-DF ressaltou que a prevenção e o reconhecimento dos sinais e sintomas são essenciais para o diagnóstico e o tratamento precoces da mpox.

O principal sinal de alerta é o aparecimento repentino de lesões nas mucosas ou de erupções cutâneas agudas, como bolhas, em qualquer parte do corpo.

Para prevenir a transmissão, a secretaria recomenda evitar contato físico próximo ou íntimo com pessoas que apresentem lesões suspeitas na pele, higienizar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos pessoais, como roupas, toalhas e roupas de cama.

Em caso de suspeita ou confirmação de mpox, a orientação é evitar contato próximo com outras pessoas e seguir as recomendações dos profissionais de saúde, incluindo o período de isolamento indicado para reduzir o risco de transmissão.

Veja a nota do Ministério da Saúde na íntegra:



Nesta sexta-feira (6), a pasta enviou 100 doses adicionais ao Distrito Federal, em resposta à solicitação feita pela Secretaria de Saúde do DF na quinta-feira (5). Novos envios serão realizados conforme a necessidade de cada localidade.

Para reforçar o estoque estratégico nacional de vacinas, o Ministério da Saúde solicitou, na última quarta-feira (4), a aquisição de até 20 mil doses do imunizante contra a mpox por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que centraliza as negociações com o laboratório produtor do imunizante.

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de priorizar a vacinação dos grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, a recomendação do Ministério da Saúde é vacinar pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm e inferior a 200 células/mm³, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas com HIV. Também pode ser vacinada, após avaliação da vigilância, quem teve contato de risco com um caso suspeito ou confirmado.

Até 5 de novembro de 2026, foram registrados 835 casos de mpox no Brasil, dos quais 23 no Distrito Federal. O total nacional representa uma redução de 92,3% em relação aos mais de 10 mil casos registrados em 2022, quando o país enfrentou um surto da doença. No DF, a queda foi de 92,5% em comparação com os 308 casos notificados naquele ano. O SUS está preparado para diagnosticar, tratar e monitorar os casos de mpox em todo o país. O Ministério da Saúde está em contato com as secretarias estaduais e municipais de saúde para apoiar as ações locais e acompanhar o cenário nacional.