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Anvisa proíbe loção dermoprotetora da marca Needs

Medida preventiva atinge cosmético sem registro sanitário válido

A Anvisa determinou a proibição e o recolhimento de todos os lotes da Loção Oleosa Dermoprotetora da Needs por irregularidades - (crédito: Divulgação)
A Anvisa determinou a proibição e o recolhimento de todos os lotes da Loção Oleosa Dermoprotetora da Needs por irregularidades - (crédito: Divulgação)

A Resolução-RE nº 4.414, de 10 de novembro de 2026, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, oficializa a aplicação de medida preventiva sobre os lotes do produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora, classificado na categoria de cosmético.

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Ações de fiscalização aplicadas

O processo enquadrado no assunto 70351, referente a ações de fiscalização em vigilância sanitária, estabelece sanções restritivas diretas sobre a mercadoria:

  • proibição da comercialização;

  • proibição da distribuição;

  • proibição da fabricação;

  • proibição da propaganda;

  • proibição do uso;

  • recolhimento de todos os lotes do mercado.

Motivações e enquadramento regulatório

A agência justificou as sanções considerando a constatação de exposição à venda do produto Needs Loção Oleosa Dermoprotetora sem a regularização sanitária vigente. As divulgações apresentavam também alegações terapêuticas incompatíveis com o enquadramento regulatório estabelecido para produtos cosméticos.

Segundo o texto normativo, tais alegações incompatíveis podem induzir à aplicação do cosmético em pele não íntegra. Essa circunstância infringe diretamente o artigo 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/11/2026 08:38 / atualizado em 13/11/2026 08:39
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