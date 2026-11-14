Avião de pequeno porte atinge torre de transmissão e cai em área de mata em SC

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata após atingir uma torre de transmissão de energia elétrica durante manobras acrobáticas em Brusque, Santa Catarina, neste sábado, 14. O piloto, de 49 anos, ficou preso às ferragens da aeronave e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, a aeronave, modelo Vans RV-4, realizava manobras nas proximidades do Aeródromo Fazenda Aero Mil quando atingiu a estrutura, localizada ao lado da pista. Após a colisão, o avião caiu em uma área de vegetação nativa.

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A reportagem entrou em contato com a Celesc, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Santa Catarina, para obter informações sobre possíveis impactos da colisão na rede elétrica e aguarda retorno.

O piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado consciente e orientado, mas relatava dores pelo corpo, principalmente na região lombar. Os socorristas também identificaram suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar dos ferimentos, os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Arcanjo 03 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. Foi necessário retirar o piloto das ferragens para permitir o atendimento médico.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada por uma unidade avançada do Samu ao Hospital Azambuja, em Brusque.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram a aeronave amarela entre árvores, com danos na estrutura e partes da fuselagem separadas.