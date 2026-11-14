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ANÚNCIO EM FAMÍLIA

Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam nome do primeiro filho

Em vídeo publicado neste sábado (14/11), Zoe, de 7 anos, revelou o nome do irmão e explicou o significado

O casal escolheu um nome curto e simbólico para o bebê, associado pela família a ideias de movimento, vida e liberdade - (crédito: Reprodução/Instagram/Sabrina Sato)
O casal escolheu um nome curto e simbólico para o bebê, associado pela família a ideias de movimento, vida e liberdade - (crédito: Reprodução/Instagram/Sabrina Sato)

A escolha do nome do primeiro filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada por Zoe, de 7 anos, filha mais velha da apresentadora. Em um vídeo divulgado neste sábado (14/11), a menina revelou que o irmão mais novo se chamará Rio e contou o significado da escolha para a família.

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"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio!", anunciou Zoe, que também brincou com a semelhança entre o nome do bebê e o da capital fluminense.

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Durante a gravação, a menina explicou que a escolha vai além da referência geográfica. Segundo ela, o nome está associado a diferentes ideias e sentimentos.

"Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos!", explicou.

Zoe também demonstrou entusiasmo com a escolha, especialmente por se tratar de um nome curto e simples de escrever. Ao encerrar o anúncio, a filha de Sabrina resumiu o carinho com que a família aguarda a chegada do bebê.

"Ele vai ser nosso Rio de amor!"

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 14/11/2026 14:42
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