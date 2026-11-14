Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam nome do primeiro filho

A escolha do nome do primeiro filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes foi anunciada por Zoe, de 7 anos, filha mais velha da apresentadora. Em um vídeo divulgado neste sábado (14/11), a menina revelou que o irmão mais novo se chamará Rio e contou o significado da escolha para a família.
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"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio!", anunciou Zoe, que também brincou com a semelhança entre o nome do bebê e o da capital fluminense.
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Durante a gravação, a menina explicou que a escolha vai além da referência geográfica. Segundo ela, o nome está associado a diferentes ideias e sentimentos.
"Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos!", explicou.
Zoe também demonstrou entusiasmo com a escolha, especialmente por se tratar de um nome curto e simples de escrever. Ao encerrar o anúncio, a filha de Sabrina resumiu o carinho com que a família aguarda a chegada do bebê.
"Ele vai ser nosso Rio de amor!"