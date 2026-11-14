Ministro diz que ajuste fiscal mantém direitos e corta privilégios

Em vídeo, Bruno Moretti rebate críticas de aliados e oposição e promete manter ganho real em aposentadorias - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil.)

Diante das críticas ao pacote de ajuste fiscal do governo Lula, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou neste sábado (14/11) que as medidas encaminhadas ao Congresso Nacional não comprometem direitos sociais nem os recursos destinados a políticas públicas.

Em vídeo publicado no Instagram, em colaboração com o perfil oficial do governo federal, ele defendeu a proposta como uma forma de equilibrar as contas públicas e combater privilégios no funcionalismo e no setor empresarial.

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"Tem muita desinformação rolando por aí", declarou o ministro, ao contestar as interpretações sobre o projeto, cujo texto-base foi aprovado pelo Senado na quinta-feira (12/11).

A proposta integra os esforços do Executivo para conter o crescimento da dívida pública e ampliar a capacidade de financiamento de programas sociais. Segundo cálculos apresentados pelos senadores, o conjunto de medidas poderá produzir um ajuste de até R$ 56 bilhões em 2027.

Moretti argumentou que parte desse resultado virá da revisão de benefícios tributários concedidos a grandes empresas e da restrição às remunerações do serviço público que ultrapassam o teto constitucional. Ao abordar esse segundo ponto, defendeu que o Congresso aprove medidas para "acabar com os supersalários".

O ministro também associou o aumento da arrecadação à manutenção de investimentos em áreas prioritárias, sobretudo saúde e educação. Como exemplo, citou a previsão de ampliação dos recursos destinados ao sistema de saúde no próximo ano.

"Só para o ano que vem já está previsto no orçamento um aumento de cerca de R$ 20 bilhões no orçamento da saúde", destacou.

Outra preocupação que Moretti procurou afastar envolve os benefícios previdenciários e a política de valorização do salário mínimo. Ele assegurou que os reajustes acima da inflação continuarão previstos, apesar das mudanças propostas para o controle das despesas federais.

"Os ganhos reais de salário mínimo, os ganhos acima de inflação, da sua aposentadoria, do seu benefício, estão mantidos, estão preservados."

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Ajuste enfrenta resistência de diferentes setores

Apresentado na quarta-feira (11/11), o projeto de lei complementar (PLP 299/2026) avançou rapidamente no Senado, onde o texto-base recebeu 35 votos favoráveis e 31 contrários no dia seguinte. A tramitação acelerada tornou-se um dos pontos de questionamento, assim como a redução de 2,5% para 2% no limite de crescimento real das despesas da União.

As críticas também apareceram nos comentários da publicação de Moretti. Alguns usuários contestaram a explicação do ministro e argumentaram que as alterações representam, na prática, cortes de gastos, apesar da garantia de preservação dos direitos sociais.

O governo enfrenta resistência em diferentes campos políticos. Enquanto parlamentares da oposição e representantes do mercado financeiro consideram o ajuste insuficiente para enfrentar os problemas fiscais, setores da esquerda questionam os efeitos das medidas sobre as políticas públicas.

Integrantes do próprio PT e de partidos como Psol e PCdoB chegaram a acusar o governo de estelionato eleitoral, por entenderem que as propostas se aproximam de medidas defendidas pelo então candidato Flávio Bolsonaro (PL).

A discussão ocorre em meio à tentativa do Executivo de conciliar a contenção das despesas com a execução de compromissos assumidos durante a campanha presidencial. Dos recursos que o governo pretende economizar, aproximadamente R$ 10 bilhões deverão ser direcionados a iniciativas anunciadas durante a disputa eleitoral, entre elas o Pé-de-Meia universitário.

Apesar das divergências, Moretti insistiu que o pacote não representa uma redução das garantias sociais, mas uma tentativa de reorganizar as contas federais sem abandonar os compromissos do governo.

"Então o projeto, pessoal, garante direitos, assegura os direitos sociais, o equilíbrio nas contas públicas e combate privilégios", concluiu.