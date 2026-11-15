Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 34 milhões

Quem faz o jogo mínimo de seis dezenas tem uma chance em 50.063.860 de levar o prêmio principal - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.086 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (15/11), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal, que estava estimado em R$ 26.855.904,50, acumulou e poderá chegar a R$ 34 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 35 – 38 – 43 – 46.

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Apesar de ninguém ter levado o prêmio milionário, 44 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.785,73 cada. Na quadra, houve 2.538 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 811,98.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. Os resultados também estão disponíveis no site da instituição, onde é possível consultar as informações dos demais concursos.

Como participar do próximo sorteio

Para concorrer ao prêmio acumulado, os interessados podem registrar suas apostas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. O jogo simples, composto por seis dezenas, custa R$ 6.

As apostas individuais podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, tanto presencialmente quanto pelo site e aplicativo oficiais. Já a compra de cotas de bolões digitais permanece disponível até as 20h30, exclusivamente nas plataformas eletrônicas da Caixa.

Nos canais digitais, o pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, este último disponível para correntistas da instituição. A participação é restrita a maiores de 18 anos.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas-feiras e domingos.

Quais são as chances de ganhar?

As probabilidades de conquistar o prêmio principal dependem da quantidade de números escolhidos. De acordo com a Caixa, quem faz uma aposta simples de seis dezenas tem uma chance em 50.063.860 de acertar todos os números sorteados.

É possível aumentar as chances selecionando mais dezenas, mas o valor da aposta também cresce. No jogo máximo, com 20 números, o custo chega a R$ 232.560, enquanto a probabilidade de conquistar o prêmio principal passa a ser de uma em 1.292.