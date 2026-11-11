Apostas de Brasília levam mais de R$ 460 mil em loterias

Apostas em Brasília faturam R$ 408 mil na Lotofácil e R$ 28 mil na Mega-Sena - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )

A sorte passou por Brasília nos sorteios das loterias realizados na terça-feira (10/11). Uma aposta feita na capital acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 408.185,03. Já na Mega-Sena, dois jogos registrados no Distrito Federal acertaram cinco números e garantiram R$ 28.344,40 cada.

Na Lotofácil, o bilhete premiado foi registrado por meio dos canais eletrônicos das Loterias da Caixa. Ao todo, três apostas em todo o país acertaram os 15 números sorteados: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

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Na Mega-Sena, os números sorteados foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37. As duas apostas de Brasília que fizeram a quina foram registradas por canais diferentes: uma pela internet e outra na Lotérica Boa Sorte. Cada uma levou R$ 28.344,40.

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Somados, os prêmios destinados aos apostadores da capital chegam a R$ 464.873,83. Embora ninguém de Brasília tenha acertado as seis dezenas da Mega-Sena, dois jogadores terminaram o sorteio com um bom motivo para comemorar.

