Após os crimes, a Polícia Civil iniciou protocolo contra homicídios, reforçando temporariamente o policiamento e as buscas nos presídios - (crédito: Reprodução/RBS TV)

Duas cidades do Rio Grande do Sul registraram oito mortes e cinco pessoas feridas após ataques a tiros em Porto Alegre e Alvorada, na região metropolitana da capital. O primeiro ataque a tiros, que ocorreu por volta das 21h de domingo, desencadeou uma série de revides entre dois grupos criminosos até por volta das 3h40 da madrugada de segunda-feira.

As informações preliminares apontam que os casos possuem relação com disputas de territórios entre organizações criminosas. Os suspeitos ainda não foram identificados, e a Polícia Civil apura conexões entre as mortes. Foram sete ataques a tiros, no total. Realizados em locais distintos, eles ocorreram de forma semelhante, com os atiradores passando em carro ou moto pelo local e disparando contra as vítimas.

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Os casos foram registrados e são investigados pela 3ª e pela 5ª Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quatro das vítimas morreram em Porto Alegre, nos bairros Mário Quintana, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima e Parque Santa Fé. As outras quatro mortes aconteceram em Alvorada. A polícia ainda apura ligações entre os mortos e os faccionados. As investigações, até agora, já apontaram vínculos entre algumas das vítimas com o narcotráfico. Em conjunto, a Polícia Civil apura os antecedentes criminais das vítimas.

O mais jovem, de 17 anos, foi identificado como Rafael Borovicc Mello da Silva. Ele foi morto por volta da meia noite de segunda, na Avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, após ser baleado por ocupantes de um carro. Ainda outra pessoa ficou ferida no local. O segundo morto mais novo foi Eduardo Florêncio, de 19 anos, atingido em uma conveniência, onde também foram mortos Fernando Rosa da Silva, 45 anos, Marlon Almeida da Silva Jobim, 28 anos, e Raquel Vitória Vidal de Oliveira, 25 anos.

Todas as vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas ao Hospital Cristo Redentor. Uma deu entrada na unidade de saúde em estado grave, e outras duas não correm risco de vida. Após os ocorridos, os locais foram isolados para trabalho da perícia e da Polícia Civil, responsável pelas investigações.

Reforço

Em resposta aos ataques, a Polícia Civil acionou por tempo indeterminado o Protocolo das Sete Medidas contra os Homicídios. Elas envolvem saturação da área do crime; ações pontuais; responsabilização de lideranças; revistas em presídios; investigações patrimoniais e financeiras; transferência de líderes para penitenciárias estaduais; e transferência para penitenciárias federais.

A estratégia ainda conta com o auxílio da Brigada Militar e da Polícia Penal, com apoio do Ministério Público e do Judiciário. Nem todas as medidas foram aplicadas. Neste primeiro momento, a polícia colocou em prática técnicas como a de saturação de área, ações pontuais, responsabilização de lideranças e revistas em presídios.

A expectativa é de que o protocolo aumente o policiamento nos locais onde ocorreram as mortes, interrompendo o fluxo comercial de drogas e evitando novos ataques. O cumprimento de prisões e de buscas nas áreas de influência das facções também estão previstas. Vale lembrar que esta é a segunda vez que o protocolo é adotado na capital de Porto Alegre.

Caso essas medidas não bastem, a polícia estuda a possibilidade de intervenções mais graves entrarem em vigor, como transferências das lideranças criminosas para presídios de segurança mais reforçada. O objetivo das investigações é identificar e prender os envolvidos nas oito mortes, incluindo executores e mandantes.

Sequência

Os ataques começaram por volta das 21h do domingo, quando um homem de 28 anos morreu após tiros disparados pelo passageiro de uma moto no bairro Mário Quintana. Em seguida, por volta de 21h30, outro homem ficou em estado grave após ser atingido por tiros vindos de um ocupante de um veículo no Parque Santa Fé. Cerca de 20 minutos depois, quatro foram mortos em uma loja de conveniência em Sumaré.

Às 22h, um homem foi baleado e morreu em Santa Rosa de Lima, onde uma mulher também foi baleada, mas socorrida e levada a um hospital. Cerca de meia hora depois, na Vila Timbaúva, também no Mário Quintana, dois homens foram baleados. Eles receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

Por volta da meia noite, um adolescente de 17 anos foi morto na Avenida Adelino Ferreira Jardim. Ainda outra pessoa ficou ferida no local. Por fim, às 3h40 da madrugada de segunda, um homem foi morto no bairro Santa Rosa de Lima.