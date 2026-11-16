Consciência Negra: aluna denuncia racismo em faculdade particular de SP

Na Semana da Consciência Negra, o artigo “É só a cor: expressões do pacto narcísico da branquitude na educação superior”, publicado nesta segunda-feira (16/11) pela revista científica Psicologia & Sociedade, denunciou casos de racismo sofridos por jovens negras pelo país. O caso que se destacou foi o de Iza, de apenas 19 anos, que passou por quatro casos de racismo dentro de uma instituição de ensino superior de elite em São Paulo.
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Segundo a jovem, a situação que mais lhe marcou foi quando foi confundida com uma funcionária. Para as pesquisadoras Carla Campana e Vivian Vieira, da Fundação Getulio Vargas (FGV), Iza lembra que foi abordada por outra aluna que a confundiu com uma funcionária.
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“A pessoa te vê na sala de aula e te confunde com uma funcionária, não faz sentido”, diz. “Ela chegou em mim, eu estava sentada, [me estendeu um papel e disse] ‘você pode levar o papel lá?’. Aí ela [disse] ‘ah, você não trabalha aqui, né?’”, relata.
A aluna conta que morava na periferia de uma cidade do interior e frequentava uma escola pública. Iza conseguiu ingressar na faculdade por meio de um programa de bolsa de estudos. Para arcar com o restante dos custos, a jovem trabalha como garçonete e freelancer.
Ela lembra também dos outros três casos que foram reproduzidos pelos próprios funcionários da faculdade. Durante a pandemia, quando era preciso aferir a temperatura para entrar nos locais, um segurança permitiu que ela entrasse sem precisar passar pelo procedimento de segurança por acreditar que se tratava de uma outra funcionária do local.
“Uma vez foi na catraca, quando eu estava entrando, o guardinha me parou e disse ‘moça, tem que aferir a temperatura’. Aí, logo depois que ele pediu, falou ‘não precisa não. Você é funcionária, né?’”, conta.
Na mesma situação, o porteiro da faculdade a proibiu de entrar pelo acesso dos alunos por acreditar que não se tratava de uma estudante. “O senhor me parou e falou ‘ah, você é funcionária, não entra por aqui não’, e apontou outra portinha pequena”, diz.
Por último, ela lembra que um auxiliar geral também a confundiu com uma funcionária. Iza relata que o mais cansativo nessas situações é ter de reafirmar a própria identidade dentro da faculdade, além do sentimento de culpa e vergonha. “Eu estava passando e ele falou assim: ‘você é funcionária, não é?’ Aí eu falei: ‘não’. Cansa a gente ficar reiterando”, desabafa.
A estudante entende que a confusão “é só a cor”, já que se veste da mesma forma que qualquer outro aluno. “Uma pessoa branca, se vestindo do jeito que eu me visto, eu acho que ela não seria confundida com uma funcionária”, acredita. “Eu confesso que até hoje eu tenho muito medo de perder a bolsa. Eu sei que isso não é motivo, mas é o medo que eu tenho”.
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