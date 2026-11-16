Segundo o líder, a bancada do PT deve se reunir nesta terça-feira (17/11) com o ministro Moretti para detalhar o PLP - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), rebateu as críticas feitas ao projeto de lei complementar (PLP), que prevê medidas de ajuste fiscal nas contas públicas. Ele criticou as acusações de que o presidente Lula (PT) esteja cometendo “estelionato eleitoral” e afirmou que o Planalto trabalha para reduzir a desinformação sobre o conteúdo da medida.

Ele se reuniu com o ministro das Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT), e com o ministro do Planejamento e Orçamento (MPO), Bruno Moretti. Segundo o líder, eles trataram de iniciativas para combater a desinformação sobre o PLP e discutir uma estratégia de votação da matéria na Câmara dos Deputados.

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O texto-base do PLP foi aprovado na semana passada pelo Senado Federal e, nesta terça-feira (17/11), os senadores analisam os destaques. Na avaliação do líder, esses destaques têm potencial de descaracterizar o objetivo do projeto, que é acomodar anúncios feitos durante a campanha eleitoral no Orçamento de 2027, como o novo Desenrola, o Pix do MEI e as mudanças no Pé-de-Meia.

Concluído esse processo, a matéria segue para votação na Câmara dos Deputados. “A partir do momento que o Senado concluir a apreciação, a gente pode, conversando com Hugo Motta e líderes das bancadas, discutir um cronograma para votação do projeto na Casa”, disse.

O líder afirmou ser “absolutamente natural” que parlamentares questionem o projeto, mas reiterou que mudanças no salário mínimo e no BPC, assim como no valor destinado à saúde e à educação, não foram debatidas. “Acredito que na medida que formos fazendo a discussão, boa parte das preocupações, e muitas delas são justas, vão sendo resolvidas. Lá no início”, afirmou o líder.

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O líder também rechaçou as críticas de que o presidente estaria cometendo estelionato eleitoral, ou seja, quando um candidato faz promessas durante a campanha e, após assumir o cargo, adota medidas opostas. “Não podemos permitir uma narrativa onde segmentos vem acusando o presidente de estelionato eleitoral, precisamos restabelecer a verdade”, disse.

Ele também criticou a comparação de que as medidas do governo seriam semelhantes ao “tesouraço” proposto pelo candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL). “Se tem alguém que tem compromisso com o SUS e a educação, é o presidente Lula”, reiterou.

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Segundo o líder, a bancada do PT deve se reunir nesta terça-feira (17) com o ministro Moretti para detalhar o PLP e, eventualmente, recolher sugestões. “É evidente que a gente quer aprovar o projeto o mais rápido possível, mas a gente quer ouvir nossa bancada e outras bancadas. Se surgir alterações para melhorar, podemos aproveitar”, disse.

O governo vem enfrentando resistência dentro do PT para aprovar o projeto. Segmentos do partido vêm se manifestando contra o ajuste fiscal, assim como parte da militância, também insatisfeita com as medidas.