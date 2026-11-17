O governador eleito Cleitinho Azevedo anunciou três coronéis para integrar a cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais a partir de 2027 - (crédito: Instagram/Reprodução)

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), anunciou o nome do futuro comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e de outros dois oficiais que vão ocupar cargos estratégicos em seu governo. Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta terça-feira (17/11), ao lado do deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), ele apresentou os coronéis Leandro Coura Mafra, Israel Calixto Júnior e Ralfe Veiga de Oliveira.

A gravação foi feita na Rua Independência, no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. No vídeo, Cleitinho chama a atenção para uma inscrição na parede que faz referência ao Terceiro Comando Puro (TCP) e afirma que o crime organizado está presente na comunidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Natal da Mineiridade 2026 conecta Belo Horizonte a 600 municípios em celebração às tradições de Minas Gerais



"Eu ganhei para governador para acabar com a facção aqui em Minas Gerais", declarou. O governador eleito também afirmou que os oficiais escolhidos terão autonomia para combater a atuação de organizações criminosas no estado.

O coronel Ralfe Veiga de Oliveira foi escolhido para o comando-geral da Polícia Militar. O coronel Israel Calixto Júnior vai assumir a chefia do Estado-Maior da PMMG, e o coronel Leandro Coura Mafra ficará à frente do Gabinete Militar do Governador.

Os três devem assumir os cargos em janeiro de 2027, no lugar dos atuais ocupantes. Hoje, o comando-geral da PMMG é exercido pela coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher a assumir a função no estado. A chefia do Estado-Maior está com o coronel Sandro Vieira Corrêa, e o Gabinete Militar do Governador é chefiado pelo coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.

Leia também: Vídeo: morador de BH cai de parapente e morre



Durante a gravação, Cleitinho reforçou que espera uma atuação firme dos futuros comandantes no enfrentamento à criminalidade. "Calixto e Ralfe, vocês têm autonomia total para expulsar essa turma daqui. Eu não quero que a família de vocês volte chorando. Eu não quero que família nenhuma volte chorando. Eu quero que vocês combatam o mal e tragam a paz aqui em Minas Gerais", afirmou.

A reportagem procurou a Polícia Militar de Minas Gerais para confirmar a data prevista para a posse dos oficiais, e aguarda retorno da corporação.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria