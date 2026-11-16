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TRAGÉDIA

Vídeo: morador de BH cai de parapente e morre

Odeonda Alves Rocha, de 55 anos, morreu durante a prática do esporte; bombeiros enfrentaram dificuldades para acessar o local da queda

Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos; ele morreu ao cair durante voo de paraglider em Piracema, no Centro-Oeste de MG - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)
Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos; ele morreu ao cair durante voo de paraglider em Piracema, no Centro-Oeste de MG - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem de 55 anos, identificado como Odeonda Alves Rocha, morreu ao cair durante um voo de parapente, nesse domingo (15/11), em Piracema, na Região Centro-Oeste de Minas. A vítima era moradora de Belo Horizonte, e um vídeo mostra o momento da queda.

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Nas imagens, o homem aparece descendo lentamente durante o voo, até ganhar velocidade e atingir o solo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h20 para atender à ocorrência na localidade de Perobas, na zona rural de Piracema.

O local do acidente era de difícil acesso, o que exigiu esforços das equipes para chegar até a vítima.

Os militares conseguiram alcançar o homem e atuaram no atendimento junto com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, a morte foi constatada ainda no local.

Vítima era moradora de Belo Horizonte

Odeonda Alves Rocha tinha 55 anos e morava na capital mineira. Ele tinha uma loja de autopeças, na Rua Professora Ruth Pina, no Bairro Conjunto Lindéia, no Barreiro.

As circunstâncias que provocaram a queda ainda não foram esclarecidas.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

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Melissa Souza - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas e Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 16/11/2026 07:41
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