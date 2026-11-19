Mulheres negras possuem renda consideravelmente menor do que a de homens brancos. Homens negros, por sua vez, são maioria das vítimas de homicídio - (crédito: Pacifico/CB)

Por Mariana Garcia* — A desigualdade racial é uma triste realidade no Brasil, e continua marcando renda familiar, exposição à violência, condições de moradia e acesso à educação. O cenário foi detalhado, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou a terceira edição da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, com dados referentes a 2025.

No mercado de trabalho, a disparidade é expressiva. O rendimento médio mensal de pessoas brancas na atividade principal foi de R$ 4.425. Entre as pessoas pretas, o valor ficou em R$ 2.585 e, entre as pardas, em R$ 2.672. A maior diferença ocorre entre pessoas com maior instrução, que completaram o ensino superior. Nessa faixa, segundo o IBGE, mulheres pretas ou pardas recebem, em média, R$ 29 por hora trabalhada, pouco mais da metade do que recebem homens brancos, com R$ 55 — destacando a relação entre a desigualdade de raça e a de gênero.

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O mesmo acontece quando se fala em informalidade, que atingiu um total de 39.8% do total da força de trabalho em 2025. Entre os brancos, a taxa é de 33,4%, mas aumenta para pretos e pardos: 42,6% e 45,4%, respectivamente. Aqui, novamente, mulheres pretas ou pardas apresentam o maior valor, e 45,5% delas estão em empregos informais.

Embora os negros representem 55,1% da população ocupada, eles estão em apenas 30,7% dos cargos de chefia. Já os trabalhadores brancos, que correspondem a 43,8% dos ocupados, concentram 67,4% desses postos.

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As diferenças de raça, contudo, também atingem outras áreas da sociedade. Por exemplo, a segurança pública, especialmente os índices de homicídios. Do total de 42,6 mil execuções registradas no país no ano passado, 71,3% tiveram homens pretos ou pardos como vítimas. O percentual foi quase quatro vezes maior que o registrado entre homens brancos, que representaram 18,4% dos casos. A diferença por raça também ocorre entre as mulheres. Pretas e pardas foram 5,8% das vítimas, e as brancas, 2,5%.

Condições de moradia seguem a mesma tendência. Em 2025, 74,8% da população branca vivia em domicílios com acesso simultâneo a abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de lixo. Entre pessoas pretas, o índice era de 67,6%. Já entre pardas, caía para 58,7%.

Desde cedo

No ambiente escolar, as disparidades já podem ser observadas na conclusão do ensino médio. Segundo o relatório, 84,7% dos jovens brancos de 15 a 17 anos cursavam ou já haviam concluído essa etapa. Entre os pretos, o percentual era de 76,7% e, entre os pardos, de 77,8%. Já no ensino superior, entre brancos de 18 a 24 anos, 39,6% cursavam ou já haviam concluído uma graduação. A proporção era de 19,9% entre pretos e 22,4% entre pardos. Considerando a população com 25 anos ou mais, 26,3% dos brancos tinham diploma de graduação. O percentual era menos da metade entre pessoas pretas (11,7%) e pardas (12,2%).

Chama atenção ainda a diferença nas taxas de analfabetismo. Segundo o IBGE, 7% das pessoas pretas e 6,3% das pardas não sabem ler nem escrever, mais do que o dobro das brancas, com 2,8%. O estudo ressalva, porém, que a situação é outra para os mais jovens. Nas faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, as taxas não passam de 0,6% para todos os grupos.

Para o historiador Babalawô Ivanir dos Santos, a permanência dessa desigualdade está relacionada ao processo histórico de exclusão da população negra. Segundo ele, a escravidão e a ausência de políticas efetivas de integração após a abolição, em 1888, limitaram o acesso à educação, à propriedade e às oportunidades profissionais ao longo das gerações.

O historiador ressalta, ainda, que a escolaridade, por si só, não elimina essas diferenças. "Mesmo quando pessoas negras alcançam níveis semelhantes de escolaridade e qualificação em relação às pessoas brancas, ainda podem enfrentar barreiras para acessar as mesmas oportunidades e condições salariais", destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia