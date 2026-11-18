O Brasil registrou, entre janeiro e outubro de 2026, uma queda de 5,9% nos feminicídios na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da redução o país ainda contabilizou 1.199 vítimas, contra 1.274 em 2025, uma diferença de 75 mortes. Somente em outubro, a queda chegou a 16,3%, passando de 141 para 118 vítimas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta quarta-feira (18/12). Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

O levantamento aponta que a redução dos feminicídios foi quase seis vezes maior nos municípios que registraram ações da Operação Mulher Segura. Entre junho e outubro de 2026, a queda chegou a 19,5% nas cidades alcançadas pela iniciativa, contra 3,4% nos municípios sem ações registradas, na comparação com o mesmo período de 2025.

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Nas 1.329 cidades com ações da operação, o número de vítimas passou de 307 para 247, uma redução de 60 mortes. Já nos 4.234 municípios sem ações registradas, os feminicídios passaram de 326 para 315, diferença de 11 vítimas. A análise considerou registros de 5.563 municípios brasileiros.

Nos municípios que realizaram acompanhamento de medidas protetivas de urgência (MPU), sem registro de prisões, os feminicídios diminuíram 57,1%, passando de 14 para seis vítimas. Nos 719 municípios com prisões, sem acompanhamento de MPU, a redução foi de 23%.

Para o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, os resultados mostram que o enfrentamento à violência contra a mulher precisa combinar prevenção, acompanhamento das vítimas e responsabilização dos agressores.

“Os números mostram que o Governo do Brasil está no caminho certo. Estamos conseguindo reduzir os feminicídios no país, e essa queda é ainda mais acentuada nos municípios onde a Operação Mulher Segura esteve presente. Isso reforça a importância de investir em inteligência, acompanhar as medidas protetivas e agir contra os agressores. Ainda temos muito a avançar, porque nenhuma morte de mulher pode ser tratada como aceitável, mas os resultados mostram a importância do trabalho integrado entre o Governo Federal e os estados”, destaca Chico Lucas.

Operação Mulher Segura

As duas fases da Operação Mulher Segura contabilizam, juntas, 73.144 prisões, sendo 61.324 em flagrante e 11.820 em cumprimento de mandados judiciais. Os balanços operacionais também registraram 299.407 atendimentos a vítimas de violência contra a mulher e 214.717 acompanhamentos de medidas protetivas de urgência.

Na primeira fase, realizada no início do ano, foram contabilizadas 6.328 prisões, 38.801 vítimas atendidas e 30.388 acompanhamentos de medidas protetivas. Já a segunda fase, iniciada em junho, registrou, até 9 de novembro, 66.816 prisões, das quais 56.776 em flagrante e 10.040 por mandado judicial. Também foram realizados 184.329 acompanhamentos de medidas protetivas, 55.810 visitas preventivas e 260.606 atendimentos a vítimas.

A Operação Mulher Segura reúne forças de segurança estaduais e órgãos parceiros em ações de prevenção, fiscalização, investigação e cumprimento de medidas judiciais. A iniciativa busca ampliar a proteção às mulheres, fortalecer o acompanhamento de medidas protetivas de urgência e responsabilizar autores de violência doméstica e familiar.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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