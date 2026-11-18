Tarcijany Linhares destaca o Atlas como ferramenta para identificar áreas vulneráveis e orientar a atuação da DPU. - (crédito: Foto: Divulgação/ Defensoria Pública da União)

Em 95% dos municípios brasileiros, a renda média da população branca supera a da negra, sendo que a Região Sul apresenta a maior disparidade relativa de renda entre brancos e negros. Os dados foram divulgados pelo Atlas Étnico-Racial da Desigualdade no Brasil, lançado nesta quarta-feira (18/11) pela Defensoria Pública da União (DPU) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

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A desigualdade na falta de contribuição dos trabalhadores ocupados pretos e pardos foi destaque em todas as 27 unidades da Federação. Cerca de 37,7% não contribuem para a Previdência, contra 26,7% dos brancos. Ainda de acordo com o documento, a taxa de analfabetismo da população negra é de 9%, acima da média nacional. Além disso, o levantamento traz dados sobre a população quilombola e revela que 87,4% vivem fora de territórios delimitados.

Para a defensora pública-geral federal, Tarcijany Linhares, o Atlas funciona como uma bússola para identificar territórios com maiores vulnerabilidades e, assim, aprimorar a atuação da Defensoria Pública da União. Ela ressaltou que as evidências já vêm orientando ações da instituição.

O chefe do PNUD no Brasil, Claudio Providas, destacou que o lançamento do Atlas acontece em um momento muito significativo para o país. Ele lembrou que, apesar de o Brasil ter atingido um patamar de desenvolvimento humano de nível "muito elevado", esse avanço esconde outra realidade quando se ajustam esses índices de desenvolvimento humano por raça, gênero ou território, registrando uma queda de 20%.

A publicação reúne 192 mapas que detalham as desigualdades entre as populações brancas, negras, indígenas e quilombolas no país em diferentes âmbitos, com dados do Censo 2022 do IBGE e do Cadastro Único 2025.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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