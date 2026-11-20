Emanuele de Freitas Bazílio, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - (crédito: Arquivo Pessoal)

Olhar para trás para compreender o presente e construir o futuro. Esse é o princípio do Sankofa, símbolo de origem africana que representa a necessidade de recuperar conhecimentos e experiências deixados pelo caminho. A ideia orienta a pesquisa de Emanuele de Freitas Bazílio, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

"A principal lição é olhar para o passado, aprender com ele e apanhar o que ficou. Nesse movimento, a gente também olha para si e para as nossas próprias referências", explica.

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Na tese Constelações Afrofabulatórias: a Contravisualidade Negraperiférica como Autoinscrição, Ressignificação e Reexistência, Emanuele desenvolve uma metodologia de análise de imagens baseada na simbologia africana. O estudo observa a produção de fotógrafos negros, sobretudo das periferias, e como seus registros apresentam experiências que não costumam ocupar espaço na mídia tradicional. Para a pesquisadora, essas fotografias permitem que pessoas negras contem suas próprias histórias, sem depender de representações construídas a partir de um olhar externo. "A gente repensa novos regimes de visibilidade, que não sejam mais aqueles tradicionais da mídia hegemônica. Agora, a gente se autorrepresenta", afirma.

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O registro de pessoas, comunidades e territórios também contribui para preservar a memória da população negra. Emanuele considera que a fotografia produzida por profissionais negros forma um acervo para as próximas gerações, com imagens que mostram diferentes experiências e referências culturais. "A gente precisa de um acervo que mostre a nossa sociedade, e não mais aquele acervo colonial que colocava a negritude no lugar da servidão, da violência e da escravização", diz.

A reflexão sobre o Sankofa também passa pelo significado do Dia da Consciência Negra. Para Emanuele, a data deve estimular o reconhecimento da participação negra na formação do país, e não ficar restrita ao calendário de novembro. "O enfrentamento ao racismo acontece todos os dias, não só em uma semana do ano. Precisamos ter a prática antirracista como prática cotidiana", conclui.



