Um exemplo Ã© que a gigante chinesa BYD vendeu apenas 2.223 veÃ­culos no JapÃ£o em 2024, sendo que esse nÃºmero chegou a 4,3 milhÃµes no mundo todo. - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

A montadora chinesa BYD prepara uma nova fábrica no Brasil. A expectativa é que a abertura ocorra entre 2028 e 2029, e gere cerca de 2 mil empregos.

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Segundo apurou a CNN Brasil, três estados brasileiros estão na disputa para receber a unidade: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A fábrica será encarregada pela produção de veículos comerciais elétricos, como ônibus, caminhões e vans, e deverá ampliar a fabricação dos meios de transporte em questão no país.

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A expansão toma forma em meio a um cenário de crescimento do mercado de elétricos no Brasil, assim como da demanda de produção de ônibus. Já há uma fábrica de chassis de coletivos elétricos em Campinas (SP), em capacidade desde 2015.

No entanto, o local já está no limite. A produção de ônibus articulados toma tempo. Com isso, o potencial de produção é menor do que o previsto. Na mesma cidade, a montadora também possui uma fábrica de painéis solares.

O Correio entrou em contato com a Invest Minas (agência de promoção de investimentos do governo mineiro), com o governo de São Paulo, com o do Rio, e com a BYD. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.