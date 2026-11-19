Famílias indígenas acolhedoras são essenciais ao projeto de Arame para manter laços culturais e comunitários das crianças - (crédito: Divulgação)

Uma experiência desenvolvida em Arame, no Maranhão, para garantir o acolhimento de crianças e adolescentes indígenas, será apresentada a representantes de todo o país nesta sexta-feira (20/11). O projeto integra o encerramento da Formação Nacional de Multiplicadores do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do governo federal.

A iniciativa inédita, que protege as tradições locais e se consolidou como modelo nacional, foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Arame. O trabalho conta com o apoio do programa Amigo de Valor, do Santander, e já beneficiou mais de 200 pessoas, entre crianças, adolescentes e seus respectivos familiares.

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Metodologia voltada à Terra Indígena Araribóia

O diferencial do serviço está na forma como o acolhimento é realizado junto ao público atendido. Voltado especialmente às comunidades da Terra Indígena Araribóia, o projeto considera a cultura, os costumes e os vínculos comunitários das crianças e adolescentes que precisam ser temporariamente afastados de suas famílias.

Para assegurar proteção integral sem romper os vínculos culturais e o sentimento de pertencimento dessas crianças, a equipe técnica estabeleceu medidas práticas no atendimento:

formação de famílias acolhedoras indígenas preparadas para receber os jovens acolhidos;

presença de um mediador intercultural na equipe técnica do projeto;

atuação do mediador profissional para facilitar o diálogo contínuo com as comunidades e com as lideranças locais;

garantia de cuidados que respeitem a cultura, os costumes tradicionais e a convivência comunitária.

Apresentação dos resultados em Brasília

A iniciativa será apresentada no Santuário Sagrado dos Pajés, em Brasília, reunindo profissionais de diversos estados do país. O encontro também reúne representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Durante a realização da oficina, a equipe de Arame compartilhará os resultados e aprendizados acumulados ao longo do projeto. Esse conjunto de experiências poderá contribuir diretamente para a implantação de iniciativas semelhantes em outras regiões do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.