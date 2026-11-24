Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em março de 2018, no Rio de Janeiro - (crédito: Dayane Pires/CMRJ)

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro formalizou a perda de patente e a expulsão definitiva de dois oficiais ligados a esquemas criminosos de grande repercussão no país. Entre os nomes destituídos está o major Ronald Paulo Alves Pereira, sentenciado a 56 anos de prisão pelo papel executado nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

A exclusão dos quadros da força de segurança fluminense decorre de decreto assinado pelo desembargador Ricardo Couto, governador em exercício. A medida, divulgada nesta terça-feira no Diário Oficial, retira postos funcionais e todas as condecorações militares concedidas anteriormente aos agentes.

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Monitoramento da rotina parlamentar e atuação no crime

As apurações policiais e o processo judicial demonstraram que Ronald Pereira desempenhou uma função estratégica no atentado cometido em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio. O oficial realizou a vigilância constante dos passos de Marielle e repassou as informações essenciais aos executores da emboscada.

Naquela noite, por volta das 21h30, disparos efetuados pelo sargento reformado Ronnie Lessa atingiram o carro ocupado pelos alvos. A assessora Fernanda Chaves também estava no veículo alvejado, mas sobreviveu ao ataque. A condução do automóvel utilizado na emboscada ficou sob responsabilidade do ex-policial Élcio de Queiroz.

A punição máxima contra o major foi imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que concluiu o julgamento em 25 de fevereiro de 2026. Meses depois, em junho, recursos apresentados pelas defesas dos réus foram rejeitados pela Corte.

Além do oficial demitido, o processo no tribunal superior confirmou as sentenças de outras figuras influentes envolvidas na trama homicida, como o ex-deputado Chiquinho Brazão, o conselheiro afastado Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa e o ex-policial militar Robson Calixto.

Expulsão de oficiais e cumprimento da ordem judicial

O ato governamental também atingiu o primeiro-tenente reformado Maurício Silva da Costa, conhecido como Maurição. Apontado em investigações estaduais como liderança de um grupo paramilitar ativo nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste carioca, ele mantinha vínculos com o mesmo núcleo miliciano integrado por Ronnie Lessa.

A retirada de fardas e privilégios cumpre uma ordem emanada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em pronunciamento formal a respeito das baixas funcionais, a Secretaria de Estado de Polícia Militar declarou que "a corporação adotará todos os trâmites administrativos necessários ao cumprimento da decisão, em conformidade com a legislação vigente".

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.