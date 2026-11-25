Neste momento, o Supremo julga se recebe denúncia do procurador-geral contra um deputado — Marcel van Hattem — que denunciou um delegado federal - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Milhares de advogados estão em conferência nacional em Salvador. Em 1976, lá estiveram, na vigência do AI-5, e trataram de liberdades e funcionamento da Justiça. Meio século depois, estão de volta os mesmos temas, que, agora, em vez de fardas vestem togas. Neste momento, o Supremo julga se recebe denúncia do procurador-geral contra um deputado — Marcel van Hattem — que denunciou um delegado federal — Fábio Schorr — por fraude no inquérito contra Filipe Martins. E notifica um senador, Flávio Bolsonaro, para que se defenda da acusação de calúnia contra Lula.

O art.53 da Constituição estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Isso é tão forte que vale até sob estado de sítio, como diz o mesmo artigo no §8º. Isso vale para palavras, não para atos criminosos como corrupção, falsidade ideológica, lesões corporais, homicídio, por exemplo. Ainda assim, a Constituição prevê que a Câmara ou o Senado podem sustar a ação. A Constituição reconhece que o deputado ou senador exerce representação da origem do poder.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ministro Flávio Dino, que apareceu como relator, quando ministro da Justiça foi chefe do delegado, mas aceitou a denúncia sob o argumento de que o deputado ultrapassou os limites. Ora, o art. 53 não estabelece limites. Ao contrário,“quaisquer palavras” é ilimitado. E não estabelece onde elas podem ou não ser pronunciadas, o que significa, também, em qualquer lugar. Além disso, o art. 49 diz que compete aos deputados e senadores fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Ora, um delegado federal é um agente do Poder Executivo e o deputado que não denunciar ato ilegal de que tenha conhecimento estará se omitindo. Irônico é que o delegado trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que não se sentiu impedido e já adiantou o voto pela aceitação da denúncia.

Em 1968, o governo militar pediu licença à Câmara para processar o deputado Márcio Moreira Alves, MDB, por um discurso na tribuna em que recomendava aos pais que não deixassem os filhos desfilarem no Sete de Setembro nem as filhas dançarem com cadetes. O deputado Djalma Marinho, Arena, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fez defesa do deputado adversário e o Legislativo não permitiu que Marcito fosse processado, ainda que houvesse a ameaça— cumprida — de fechamento do Congresso com a edição do AI-5.

O que fará Hugo Motta, candidato à reeleição (vedada pela Constituição, art. 57, §4º), para cumprir a promessa da posse de defender as prerrogativas do Legislativo? Como poderá o Legislativo existir sem a liberdade de palavras? Esse caso vai muito além de Marcel van Hattem. O caso é um divisor de águas. Para o Legislativo, para o Judiciário, para o regime. Como foi o do deputado Márcio Moreira Alves.