O Violentômetro identifica comportamentos abusivos em quatro níveis progressivos. Já a cartilha "Informação que Protege" orienta mulheres sobre como agir em situações de violência e buscar apoio - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

O TikTok e o Instituto Nós Por Elas lançaram duas ferramentas educativas para ajudar mulheres a identificar situações de violência e buscar apoio. Os materiais foram apresentados nesta terça -feira (24/10), durante a terceira edição do evento "Conectadas por Elas", realizado no SESI Lab, em Brasília. O encontro reuniu autoridades públicas, especialistas e lideranças para discutir o enfrentamento à violência de gênero, a identificação de sinais de abuso e a proteção dos direitos das mulheres.

A iniciativa ocorreu um dia antes do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. As ferramentas apresentadas são o "Violentômetro", um guia visual que classifica comportamentos abusivos em quatro níveis progressivos, e a cartilha "Informação que Protege", que reúne orientações sobre como agir em situações de violência e acessar a rede de apoio.

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Segundo a diretora de Políticas Públicas do TikTok Brasil, Monica Guise, a edição deste ano teve como foco a conscientização sobre a violência contra a mulher. As duas primeiras edições do evento, realizadas no Rio de Janeiro e em João Pessoa, priorizaram o empreendedorismo feminino.

"As duas primeiras edições tiveram um foco muito grande em empreendedorismo feminino [...]. Este ano achamos muito importante trabalhar a conscientização a partir de uma linguagem muito clara, de como a mulher e quem está no entorno podem identificar sinais de violência e buscar apoio", afirmou.

Guise também destacou a escolha de Brasília para sediar o encontro, em razão da presença de representantes de instituições e de formuladores de políticas públicas.

"Fez muito sentido para a gente trazer essa discussão para cá por conta dos parceiros, mas porque também em Brasília é onde a política pública acontece. Quanto mais a gente conseguir abrir os olhos do formulador de políticas públicas, mais interessante para todo mundo", disse.

A diretora acrescentou que as redes sociais podem contribuir para a disseminação de informações e o fortalecimento da autonomia feminina. "As redes sociais, como todos os outros aspectos das nossas vidas, podem ser um espaço sim da gente empoderar a mulher, da gente trazer mais informação."

Violência dá sinais antes de chegar a casos extremos

A presidente do Instituto Nós Por Elas, Camila Liporaci, afirmou que o objetivo dos materiais é transformar informações jurídicas e orientações especializadas em conteúdos acessíveis à população. "Não estamos aqui inventando a roda [...]. Mas o que a gente está fazendo aqui? Trazendo uma linguagem simples, uma linguagem comum. Dúvidas do dia a dia, situações reais estão aqui nesses materiais para que vocês possam ser multiplicadores", explicou.

Liporaci ressaltou que a violência contra a mulher costuma apresentar sinais antes de chegar a situações extremas, como o feminicídio. "O feminicídio não é um raio no céu azul ensolarado. A violência ela dá sinais, ela vai dando sinais como aquela tempestade que se aproxima [...]. A situação extrema chega quando nada é feito nesta jornada", afirmou.

A fundadora do Instituto Nós Por Elas e diretora de Assuntos Internacionais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Renata Gil, também chamou a atenção para a dimensão do problema no Brasil e para a necessidade de participação de diferentes setores da sociedade. Gil destacou a contradição entre os avanços da legislação brasileira e os índices de violência contra a mulher."Nós temos a terceira melhor lei do mundo de combate à violência [...]. Mas a gente ainda tem um problema para resolver. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, simplesmente porque nasceram meninas", disse durante a abertura do evento.

Para ela, o enfrentamento à violência não deve ser responsabilidade apenas do poder público. "Não é um dever de casa do poder público só, é da sociedade civil organizada e desorganizada, das pessoas que são humanas, que precisam ajudar os outros seres humanos", afirmou.

Educação e combate à violência no ambiente digital

A procuradora regional da República Raquel Branquinho, que também participou da abertura do evento, defendeu que a prevenção à violência contra a mulher comece na infância, por meio da educação e da transformação cultural. "Não se fala em formação e educação sem falar em comunicação [...]. Cada criança que saísse do berçário hoje, sendo menino ou menina, mas principalmente um menino, já teria que vir com um chip da cultura da não violência", afirmou.

Branquinho também ressaltou a importância da presença feminina em espaços de poder e liderança como parte do enfrentamento à desigualdade de gênero. "Não dá para tratar um tema de combate à violência contra as mulheres se as mulheres são tratadas sempre com o olhar da subalternidade [...]. É importante que elas estejam ali em pé de igualdade", disse.

A violência no ambiente digital também esteve entre os temas debatidos. A deputada estadual Joyce Trindade relatou que recebe ameaças em plataformas digitais por causa de sua atuação política.

"A violência contra a mulher ela se dá em diferentes formas e lugares, e na parte digital não é diferente. Por exemplo, eu por ser política, frequentemente passam ameaças, ameaça de estupro, de violência e tantas outras coisas pelas plataformas digitais", afirmou.

Trindade também destacou a dificuldade que muitas mulheres enfrentam para reconhecer situações abusivas, especialmente em relacionamentos afetivos. "Dar nome à violência é o maior desafio. Saber que aquilo que você está passando é uma violência é o grande mistério. Porque confundir o amor com a violência eu acho que é um abismo ainda que a sociedade está conseguindo e aprendendo a lidar", declarou. Para a deputada, a comunicação é fundamental para que as mulheres conheçam seus direitos e tenham condições de buscar ajuda. "Sem informação nenhuma mulher terá liberdade e clareza dos seus direitos", afirmou.

A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher Digital do Rio de Janeiro, Renata Amaral, também ressaltou que a linguagem acessível pode ajudar vítimas a reconhecer situações de violência e procurar assistência. "A informação é super relevante, porque muitas vezes a pessoa está dentro de uma situação de violência e não consegue identificar. Essa facilitação da linguagem facilita a compreensão para que a pessoa consiga ali identificar a situação de violência, consiga buscar ajuda", explicou.

Amaral defendeu ainda a atuação conjunta de instituições públicas e privadas, além das plataformas digitais, no combate à violência contra a mulher. "É importante que as instituições, não só as públicas, como também as privadas e as redes sociais consigam se engajar, porque é um problema de toda a sociedade", afirmou.