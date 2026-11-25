Antes dos temporais desta semana, o Paraná já havia registrado dois tornados da categoria F1 na sexta-feira (20/11) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Paraná contabiliza seis mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde segunda-feira (23/11). Quatro das vítimas estavam dentro de suas próprias casas quando foram surpreendidas por alagamentos. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 40 municípios registraram ocorrências relacionadas aos temporais, que também provocaram quedas de energia, danos em imóveis e bloqueios de vias.

Em Nova Esperança do Sudoeste, duas pessoas morreram após uma enxurrada atingir a residência onde estavam. A força da água impediu que as vítimas deixassem o imóvel. Outra tragédia ocorreu em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, onde um casal de idosos morreu afogado depois que a casa foi inundada.

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Os temporais também causaram transtornos em cidades como Francisco Beltrão, Vitorino, Santa Izabel do Oeste e Verê, todas localizadas no sudoeste paranaense. Em diferentes pontos da região, a correnteza arrastou veículos, invadiu estabelecimentos comerciais e danificou ruas, dificultando a circulação e o acesso a áreas atingidas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das enxurradas e a destruição deixada pela passagem da água. Equipes de emergência e voluntários participaram do atendimento à população, inclusive em operações para retirar moradores de imóveis alagados e socorrer pessoas que ficaram ilhadas.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, aproximadamente 400 pessoas foram afetadas pelas tempestades recentes. Os prejuízos também alcançaram o fornecimento de eletricidade, com cerca de 170 mil residências sem energia durante o período de instabilidade.

Paraná registrou dois tornados na última semana

A sequência de chuvas ocorre poucos dias depois da passagem de dois tornados pelo estado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou que os fenômenos atingiram Foz do Iguaçu e Manoel Ribas na sexta-feira (20/11).

Ambos foram classificados na categoria F1 da Escala Fujita, correspondente a ventos com velocidades entre 117 km/h e 180 km/h. Rajadas dessa intensidade podem provocar destelhamentos, derrubar árvores e comprometer estruturas, embora os danos sejam considerados moderados dentro da classificação utilizada.

O Simepar informou que a intensidade atribuída aos fenômenos poderá ser revista caso novos elementos sejam identificados durante a análise dos estragos. Com as duas ocorrências, o Paraná chegou a 15 tornados registrados em 2026.

Segundo o órgão, as tempestades se formaram sob condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de fenômenos severos, com elevada umidade, instabilidade e mudanças significativas na velocidade e na direção dos ventos conforme a altitude.