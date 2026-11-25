O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi assassinado a tiros em 11 de agosto de 2025 - (crédito: Redes sociais)

A Rua Nove, no Bairro Vila Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, passará a se chamar Rua Laudemir de Souza Fernandes, em homenagem ao gari assassinado a tiros durante uma discussão de trânsito em agosto de 2025. A mudança foi oficializada por lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira (25/11).

A homenagem foi proposta pelo vereador Dr. Bruno Pedralva (PT), por meio do Projeto de Lei nº 895/26. A Lei nº 12.190 determina que a via, também identificada como Rua 4.394 e conhecida popularmente como Rua Nove, receba o nome do trabalhador.

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Laudemir tinha 44 anos e trabalhava na coleta de lixo quando foi morto, em 11 de agosto de 2025. O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, também na Região Oeste da capital, durante uma discussão envolvendo o caminhão de limpeza urbana.

Na ocasião, o caminhão estava parado para permitir a passagem de outros carros quando o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que dirigia um BYD cinza, teria se irritado com a situação. Segundo testemunhas, ele ameaçou atirar na motorista do caminhão. Laudemir e colegas de trabalho tentaram acalmar o homem, mas Renê desceu do carro armado e atirou contra o gari.

O tiro atingiu a região do abdômen. Laudemir foi socorrido por policiais militares e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas morreu no hospital. O empresário foi preso horas depois, em uma academia.

Uma semana após o crime, Renê confessou o assassinato durante interrogatório na Polícia Civil. PCMG/Divulgação

Empresário confessou o crime

Inicialmente, Renê negou ter atirado. Uma semana depois, em 18 de agosto de 2025, confessou o assassinato em interrogatório na Polícia Civil. Ele alegou que atirou contra o trabalhador por causa da discussão de trânsito.

As investigações também apontaram que a arma usada no crime pertencia à esposa do empresário, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

Renê vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado. A esposa dele também se tornou ré, acusada de emprestar ao marido a arma usada no crime.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria