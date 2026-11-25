Um par de óculos inteligentes aparece em exposição na loja de óculos Eyedaq, em Seul, no dia 30 de outubro de 2026. - (crédito: AFP)

A Fuvest anunciou que irá fiscalizar os óculos utilizados por candidatos da segunda fase do Vestibular 2027, marcado para os dias 6 e 7 de dezembro. Caso a equipe identifique óculos inteligentes, o objeto será retido pela organização até o fim da prova.

Os óculos com inteligência artificial são capazes de interpretar imagens, responder a comandos de voz, tirar fotos e até conectar o usuário a uma pessoa que possa ajudá-lo remotamente. O objetivo da fiscalização é garantir que haja isonomia entre os participantes.

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Além dos óculos inteligentes, a Fuvest também proíbe a utilização de relógio, calculadora, telefone celular, computador, boné ou similares, fone de ouvido, compasso, corretivo, papel para anotações e canetas que não sejam a esferográfica.

Os candidatos podem levar outros itens como garrafa de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, régua transparente e itens médicos autorizados com antecedência. Os participantes também devem levar um documento de identificação, físico ou digital, e caneta azul ou preta de corpo transparente.

As provas serão aplicadas na capital paulista e em mais 22 cidades do Estado de São Paulo, além da capital cearense, Fortaleza, novidade desta edição. A segunda fase terá questões discursivas e uma redação.

No domingo, dia 6, os vestibulandos responderão a dez questões discursivas de Português, envolvendo interpretação de textos, gramática e literatura, além de produzir uma redação. Os candidatos poderão escolher entre dois formatos de redação: dissertativo-argumentativo ou narrativo. As duas propostas serão elaboradas a partir de uma mesma coletânea de textos.

Na segunda-feira, 7, os candidatos responderão a 12 questões discursivas sobre conteúdos de duas a quatro disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Para os cursos de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais, as provas de competências específicas ocorrerão de 8 a 11 de dezembro. A primeira chamada para matrícula será divulgada em 26 de janeiro de 2027.