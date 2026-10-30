Coreia do Sul criminalizará o uso de óculos inteligentes em exames

Um par de óculos inteligentes aparece em exposição na loja de óculos Eyedaq, em Seul, no dia 30 de outubro de 2026. - (crédito: AFP)

A Coreia do Sul vai abrir processos criminais e punir estudantes que usarem óculos inteligentes para colar nos exames nacionais de admissão universitária, explicou um funcionário do governo à AFP nesta sexta-feira (30).

A venda de óculos inteligentes, que permitem tirar fotos e vídeos, se comunicar com um assistente de inteligência artificial (IA), entre outras funcionalidades, está em alta.

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Mas também crescem as preocupações com seu uso fraudulento, seja gravando pessoas sem seu consentimento ou trapaceando em provas.

O exame de admissão universitária na Coreia do Sul, o "Suneung", é conhecido por seu alto nível de exigência e é obrigatório para ingressar nas melhores universidades do país.

As autoridades planejam que as pessoas pegas usando esses dispositivos fiquem impedidas de refazer o exame de admissão por três anos. Atualmente, a penalidade é de um ano.

"Vamos acelerar o processo para que as mudanças sejam aplicadas já nas provas do ano que vem", explicou Lee Joon-hyuk, funcionário do Ministério da Educação.

A iniciativa é anunciada após três estudantes terem sido flagrados usando óculos inteligentes durante exames organizados por universidades de Seul.