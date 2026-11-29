A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os dois caminhoneiros se desentenderam quando ainda estavam na pista de rolamento, na manhã desta sexta-feira (27) - (crédito: PRF/Divulgação)

Uma briga entre caminhoneiros, na BR-262, altura de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com um deles, que se pendurou na janela do outro caminhão, atropelado. O homem atingido sofreu fratura nas duas pernas.

O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (27/11). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois caminhoneiros se desentenderam quando ainda estavam na pista de rolamento. Um estava num veículo; o outro, num segundo caminhão.

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O desentendimento começou quando um caminhão teria abalroado o outro e não parou, o que fez com que um dos caminhoneiros passasse a perseguir o outro.

Na saída de Juatuba, o segundo caminhoneiro, que teve seu veículo abalroado, cercou o primeiro veículo e desceu, iniciando uma discussão. O caminhoneiro que tinha sido acuado, arrancou o seu veículo e o caminhoneiro que estava no asfalto pendurou na janela do veículo.

Foi quando o motorista arrancou o veículo, primeiro de ré e depois para a frente, derrubando o homem que estava pendurado em sua janela. Em seguida, passou com as rodas traseiras em cima das pernas do homem caído no asfalto, fugindo em seguida.

Este veículo ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal investiga o caso e tenta localizar o veículo. O homem que teve as pernas fraturadas foi socorrido e levado ao hospital de Juatuba. Ainda não se tem informações sobre seu estado de saúde.