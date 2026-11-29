Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3092, deste domingo (29/11), da Mega-Sena. O prêmio acumulou em R$ 88 milhões, com novo sorteio na próxima terça-feira (1º/12).
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Os números sorteados foram 03-29-30-39-44-51.
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46 apostas acertaram a quinta e levaram R$ 40.340,53 e 3.240 jogos acertaram quatro números e receberão R$ 818,19.
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postado em 29/11/2026 13:09