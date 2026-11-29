A fumaça dos incêndios florestais levou a prefeitura de Santarém (PA) a decretar situação de emergência em saúde pública por 180 dias. Até o último sábado (28/11), a rede municipal contabilizava pelo menos 172 atendimentos de pessoas expostas ao ar contaminado. O decreto, segundo a administração, amplia a capacidade de resposta do sistema de saúde diante dos efeitos da fumaça.

A medida vem num momento em que a qualidade do ar não melhora. O boletim mais recente da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) classifica o ar da cidade como "muito ruim". Dados da prefeitura mostram que o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para partículas inaláveis teve média de 149 e chegou a 154 na madrugada desse sábado (28), ainda dentro da mesma categoria. Para reforçar o enfrentamento, o município intensificou a articulação com órgãos estaduais e federais.

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A Ufopa orienta os moradores a se hidratar, evitar atividades ao ar livre e usar máscaras PFF2 ou N95 quando a exposição for maior. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares devem ter atenção redobrada. Incêndios florestais deterioram a qualidade do ar a quilômetros de distância, alerta ONU.

Fogo vem de fora

Nem toda a fumaça que sufoca Santarém nasce no município. A análise meteorológica divulgada pela prefeitura indica que as condições da atmosfera favorecem o transporte de fumaça de queimadas em outras cidades do oeste paraense e em áreas vizinhas.

Levantamento da Ufopa mostra o tamanho do problema: até o dia 27, o Pará registrou 1.352 focos de queimadas. Mais de 600 (607) estavam no oeste do estado, e 33 em Santarém. Almeirim (84), Mojuí dos Campos (74) e Prainha (69) lideravam a lista na região.

O monitoramento da universidade aponta que o ar piorou também em outros municípios. Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná e Rurópolis tiveram índices classificados como "péssimos", e a Ufopa acionou o protocolo institucional de emergência nessas cidades.

Povos indígenas recorrem ao STF

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir medidas emergenciais contra os incêndios e que a Polícia Federal investigue as queimadas no Pará.

Segundo a entidade, denúncias recebidas por ela ligam parte dos focos na região de Alter do Chão, em Santarém, a ocupações ilegais, loteamentos clandestinos e especulação fundiária. A APIB também alerta para os riscos do fogo aos povos indígenas e defende ações conjuntas com os órgãos federais responsáveis pela proteção dos territórios e pela saúde indígena.

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