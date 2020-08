Resumo do Dia; confira como anda o avanço do coronavírus no DF

CB Correio Braziliense

Funcionários da Ceasa-DF receberam dois mil testes de covid-19 para serem aplicados - (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Casos - O sargento José Ilto dos Santos é a nona vítima da covid-19 na PMDF. Ele estava internado no Hospital Santa Marta, em Taguatinga, e faleceu nesta quarta-feira (19/8), por complicações da doença. O DF é o 2º lugar do país com maior número de pessoas com sintomas do novo coronavírus. Segundo o IBGE, em julho, 68 mil brasilienses apresentaram algum dos sintomas associados à covid-19. Cerca de 44 mil domicílios da capital federal tinham ao menos um morador com os sintomas. Aos 53 anos, mulher com câncer de útero vence a covid-19: ela descobriu que estava com coronavírus na semana passada e foi tratada no Hospital de Base.

Hospitais - O Ministério Público questiona a falta de insumos no Hospital de Samambaia: o órgão pediu informações à Secretaria de Saúde sobre a ausência de profissionais na unidade hospitalar. Problemas estariam impedindo a abertura de novos leitos de UTI.

Testes - Os produtores e funcionários da Ceasa- DF serão testados para a covid-19: eles receberam dois mil testes para serem aplicados por voluntários e profissionais de saúde. Em caso de resultado positivo, receberão orientação dos próximos passos.