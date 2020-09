Mega-Sena sorteia hoje R$ 82 milhões

S » SAMARA SCHWINGEL » TAINÁ SEIXAS

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente. Com prêmio estimado em R$ 82 milhões, a Mega-Sena está acumulada há nove concursos. O sorteio ocorre hoje, às 20h, e as apostas podem ser feitas até uma hora antes, nas lotéricas e pelo site http://www. loteriasonline. caixa. gov.br.

Para quem faz um jogo simples, isto é, seis números no valor de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar é uma em 50.063.860. No imaginário popular, há todo tipo de fórmula para fazer uma aposta com mais chances de acerto: apostar nos números que mais saíram ou nos que menos saíram, não assinalar números sequenciais ou parte da mesma dezena.

A professora de matemática da Universidade de Brasília (UnB) Chang Chung Yu Dórea, no entanto, alerta: nada disso funciona. “Não tem nenhuma dica. Qualquer número sai com a mesma probabilidade, não tem diferença. Matematicamente, todos os números são iguais”, afirma a especialista. “Não tem receita de bolo, é contar com a sorte e a sorte é mínima. Mas também, se você não arrisca, não vai ganhar”.

Rita Maria, 45 anos, mora em Cristalina (GO) e veio ao DF comprar cosméticos para o salão de beleza onde trabalha como cabeleireira. Aproveitou a viagem para fazer a aposta na lotérica da Rodoviária do Plano Piloto. Ela não consegue imaginar o que faria com a bolada. “Não sei nem quanto isso vale, é dinheiro demais”, afirma. Apesar de sonhar com o prêmio, ela confessa que não tem o hábito de jogar. “Já joguei algumas vezes, mas não é um costume. Faço um jogo só e conto com a sorte”, diz.