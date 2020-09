Um prÃªmio para sonhar

T » THAIS UMBELINO

(foto: Thais Umbelino/CB/D.A Press)

Faltando um dia para o sorteio das apostas exclusivas da Lotofácil da Independência, os apostadores continuam movimentando as casas lotéricas da capital. O público é diverso. Há quem jogue todos os anos e quem arrisque pela primeira vez. Seja como for, a sorte é a principal fator para garantir o prêmio de R$ 120 milhões.

A aposentada Aline Garcia, 58 anos, foi até a lotérica com o objetivo de jogar para a irmã, mas também decidiu apostar no prêmio. “Essa será a primeira vez que eu jogo na Lotofácil da Independência. Escolhi os números aleatoriamente e espero ter sorte”, contou. Se ganhar, ela pretende viajar pelo mundo. “Esse será meu primeiro desejo realizado. Depois disso, vou pensar nos outros”, disse, esperançosa.

Este é o segundo ano consecutivo que Bartolomeu Moreira, 49, fará a fezinha do prêmio da Independência, na mesma casa lotérica. “E com a mesma vendedora, para dar sorte”, disse sorrindo. A tradição começou após o servidor público ganhar R$ 1,5 mil pela Lotofácil, no ano passado. “Agora estou esperançoso para ganhar a da Independência. Minha pretensão, porém, não é garantir o valor total, mas, sim, que o prêmio seja dividido para maior número de pessoas”, revelou.

Desde o início da semana, a operadora de caixa lotérica Bárbara de Oliveira, 23, percebeu uma grande movimentação na Lotérica da quadra 103, do Sudoeste. Mas, a expectativa é a de que haja um público maior no dia do sorteio. “Normalmente, as pessoas deixam para a última hora, e este ano eu acredito que não será diferente”, observou a funcionária.

As apostas para a Lotofácil de Independência podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br), até as 19h de sábado. Nas casas lotéricas, o preço mínimo da aposta é de R$ 2,50. A Caixa também disponibiliza um combo com 12 apostas por R$ 30, que pode ser feito pela internet.

Sorteio

O concurso especial é realizado em setembro de cada ano. Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. O jogo da Lotofácil consiste na escolha de 15 números, em um volante com 25 opções, e o valor mínimo da aposta é de R$ 2,50. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente.

Desde 2013, o Distrito Federal registrou nove vencedores (veja Concursos).