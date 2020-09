Mulher suspeita de abandonar bebê em Sobradinho é presa

CC Caroline Cintra

(crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil identificou e prendeu a mulher que abandonou um bebê recém-nascido em Sobradinho 1, na última quinta-feira (10/9). A menina tinha cinco dias de nascida quando foi deixada em um abrigo na Rota do Cavalo, na área rural da cidade.

De acordo com o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 1), Hudson Maldonado, a mulher não tinha passagem pela polícia. "Ela escondeu a gravidez da família e disse estar com um cisto". À polícia, a mulher, de 22 anos, disse que o pai da criança morreu em decorrência de infecção por coronavírus. Ela não quis revelar o nome do homem e será autuada em flagrante por abandono de incapaz.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o bebê recém-nascido é deixado na propriedade de um orfanato em Sobradinho 1. Funcionários da entidade a encontraram chorando do lado da caixa d’água do estabelecimento, e chamaram o conselho tutelar, que acionou a Polícia Civil.

A mulher chega em um carro prata às 17h11. O motorista desce do veículo e se aproxima do portão. Em seguida, a mulher desce do carro com a criança enrolada em um pano branco e o homem vai embora. Às 17h18, ela entra com o bebê na propriedade.

*Colaborou Sarah Peres