Agora vai? Sábado promete temperaturas de 35ºC e chuva no DF

CC Caroline Cintra

O Inmet prevê possibilidade de chuva para a noite deste sábado (19/9) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Muitos brasilienses sonham com a chegada da chuvas para aliviar o calorão intenso e elevar um pouco a umidade, que está lá embaixo. Nesta sexta-feira, o DF completa 116 dias sem sinal de chuva, mas a temporada de precipitações está próxima. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode haver registro de chuviscos em algumas área isoladas na noite de sábado (19/9).

Antes do refresco, no entanto, o brasiliense pode enfrentar o dia mais quente do ano. Isso porque a temperatura máxima prevista para a tarde de sábado pode chegar a 35ºC e a umidade, a 10%. O auge da secura no DF marca a chegada da chuva. "O fim de semana será mais quente que os dias dessa semana que se encerra. A temperatura será alta e a umidade passará por um pico", afirmou o meteorologista Mamedes Luiz Melo.

Segundo o Inmet, as primeiras precipitações serão mais fracas. As intensas devem começar apenas em outubro. Este é o nono ano mais quente da história do DF. Caso não chova no sábado, 2020 ocupará a oitava colocação, no lugar de 1991, que registrou uma estiagem de 117 dias.

Para esta sexta-feira (18/9), o Inmet prevê que a umidade relativa do ar chegue a 15%. O menor índice, no entanto, é registrado entre 15h e 16h, período mais quente do dia. Isso significa que a taxa pode ser um pouco menor. A temperatura mínima foi de 13ºC. A máxima é de 34ºC.

Ranking de Estiagem



1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 1991 (117 dias)

9º - 2020 (116 dias)

10º - 2019 (113 dias)