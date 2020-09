Resumo do Dia: Veja como anda o avanço da covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

O DF é a unidade da Federação que mais testou para o coronavírus - (crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Reabertura - Eventos para até 100 pessoas serão permitidos no DF a partir de 6 de outubro: o GDF autorizou a retomada do setor. No entanto, será de forma gradual e voltado apenas para o público corporativo. Com essa nova liberação, as empresas de bufês estão animadas com uma possível retomada dos negócios.

Casos - O DF é região com maior taxa de mortalidade por habitantes no país: são 103,8 mortes a cada 100 mil habitantes.

Testes - O DF é unidade da Federação que mais faz testes no Brasil. Mais de 500 mil moradores passaram por testagem de identificação do coronavírus, o maior percentual da população entre outras regiões do país.