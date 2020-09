Nova carreata pela bebê Kyara Lis percorre Plano Piloto neste domingo

AM Ana Maria da Silva*

Kyara Lis tem pouco mais de 1 ano e só pode tomar o remédio antes de completar 2 anos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Após um mês da carreata que mobilizou as cidades de Taguatinga e Águas Claras, familiares e amigos da pequena Kyara Lis, 1 ano e 1 mês, diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME), promoverão nova mobilização no Plano Piloto. Marcada para o próximo domingo (27/9), a carreata ocorrerá nos Eixinhos Sul e Norte, a partir das 9h30.



A mobilização tem como intuito ajudar Kyara a adquirir o Zolgensma, remédio vendido no exterior que custa 2 milhões de dólares, cerca de R$ 12 milhões, considerado o mais caro do mundo. A medicação é a única capaz de impedir o avanço da doença AME. Apesar da luta na justiça para que o Governo forneça a medicação a Kyara, nenhuma decisão saiu até o momento e a campanha continua. Até o momento, a família já conseguiu arrecadar R$4,4 milhões para garantir a aplicação.

A pressa para conseguir a medicação tem motivo: o Zolgensma só pode ser administrado até os 2 anos de idade. “Hoje, eu e minha família precisamos gritar para o mundo pedindo ajuda. Dói muito pensar que a Kyara perde neurônios todos os dias. Pedimos todo tempo a Deus para cuidar dela e para conseguirmos esse remédio. Contamos com a ajuda dos moradores do DF e de todas as cidades do país para alcançarmos o milagre. Até lá, a Kyara segue lutando bravamente contra a AME”, desabafa Kayra Rocha, mãe da criança.

A concentração de motoristas e ciclistas para a carreata está marcada para 8h, no estacionamento ao lado do Centro Universitário Unieuro, no Setor de Clubes Sul. Depois, seguirão pelo Eixinho L Sul até chegar ao Eixinho Norte.

Lei Kyara Lis

A campanha da Kyara sensibilizou o Governo do DF e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que aprovou, na última terça-feira (22/9), a proposta de isenção de imposto sobre o remédio Zolgensma e demais medicamentos para AME. A medida é importante para o futuro de todas as crianças com AME.

Sobre a AME

Doença degenerativa, rara, neuromuscular, grave e irreversível, a AME interfere na produção de proteínas essenciais para a sobrevivência dos neurônios motores. Tais neurônios são responsáveis pelos movimentos voluntários vitais simples, como respirar, engolir e se mover. Kyara foi diagnosticada com a atrofia quando tinha 10 meses de vida.

Serviço

Concentração: às 8h

Horário de saída: às 9h30

Local: estacionamento ao lado Centro Universitário Unieuro, Setor de Clubes Sul

Percurso: a carreata segue em direção ao Eixinho “L” Sul e Norte

Ajude

A família de Kyara criou ações para arrecadar o valor necessário, entre elas, vaquinhas virtuais e contas para depósitos. Todas as informações sobre a campanha #TodosJuntospelaKyara estão na página do Instagram (@cureakyara), movimentada pela família, que já reúne mais de 56 mil seguidores e apoiadores, e no site www.cureakyara.com.br.

As contas para depósito são:

Kyara Lis Carvalho Rocha

102.621.921-36

Banco do Brasil

Ag: 8435-2 - OP 51

Poupança 568-1

Caixa Econômica

Ag: 3494 - Op 13

Poupança: 71733-6

Santander

Ag. 1948

Poupança: 60000193-3

Banco Bradesco

Ag: 2877-0

Poupança: 1002164-2

Banco de Brasília

Ag: 078

Poupança: 021359-9

Banco Itaú

Ag: 6557

Poupança: 41455-1



