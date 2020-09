Resumo do dia: veja o que foi notícia sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Maternidade pós-covid - Daniela Batista venceu a covid e, agora, tem mais um motivo para comemorar: o nascimento da filha Manoela Vitória, na última quinta-feira (24/9). O alívio de ver a bebê saudável representa mais uma conquista para a mãe, que teve uma gestação delicada após contrair o novo coronavírus. Foram dois meses de muita apreensão.

Qualificação profissional - Com crises econômica e alta taxa de desemprego, geradas pela pandemia da covid-19, a Secretaria do Trabalho aposta em programas de qualificação profissional. Em entrevista ao programa CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — o secretário Thales Mendes reforça as ações que estão sendo desenvolvidas pela pasta para aquecer a economia.

Aeroporto de Brasília - A partir de 8 de outubro, o Aeroporto de Brasília oferecerá novos destinos; Brasília passará a ter voos diretos para Navegantes (SC) e Londrina (PR). Além disso, o fluxo do terminal aéreo vem sendo retomado aos poucos e o mês de setembro deverá ser o quinto consecutivo de crescimento desde o início da pandemia.

Covid-19 no DF - O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (28/9), mais 992 casos de covid-19 em 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Com isso, o total de pessoas infectadas chega a 190.505. Destas, 179.310 (94,1%) estão recuperadas e 3.203 (1,7%) morreram.