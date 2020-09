Alerta de fofura: Urso-de-óculos do Zoológico toma banho em tanque

CC Caroline Cintra

(crédito: Reprodução/Zoológico de Brasília)

A umidade baixa e as temperaturas altas não estão castigando apenas os seres humanos, os animais também sofrem nesse período. Para se manter bem e aliviar os sinais da seca, cada um se refresca do jeito que consegue. Nós, bebemos mais água, usamos roupas leves, evitamos nos exercitar nos horários mais quentes, entre outras medidas.

Na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, o urso-de-óculos Ney fez melhor e se jogou no tanque que tem dentro do espaço onde vive. As cenas de fofura, registradas pelos funcionários do local, mostram o animal mergulhando e se refrescando no calor da capital federal na última terça-feira, quando o DF registrou o dia mais quente do ano.

No período de seca, o zoo prepara um tratamento especial para os bichinhos. Tem banho de mangueira para os elefantes, picolé de frutas para o urso-de-óculos e a girafa e para os felinos picolé com o sumo da carne. Afinal, eles merecem refresco também.

Nas redes sociais do Zoológico de Brasília, o banho do Ney encantou os seguidores das páginas, que ficaram recheadas de comentários fofos. "Quem aguenta esse fofuxo", diz um deles. Outra disse "Fofura pura. Tá o clube". Uma até disse invejar a piscina exclusiva do animal "Que delícia, Ney. Fiquei até com inveja dessa sua piscina".

Calor continua

Na terça-feira (29/9), o DF teve o dia mais quente do ano, com 35,6ºC. Para esta quarta-feira (30/9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máxima de 35ºC. A umidade relativa do ar chega aos 15%.



Reabertura zoo

Depois de seis meses com os portões fechados devido ao novo coronavírus, o Zoológico volta a reabrir a partir desta quinta-feira (1º/10), com todas as medidas de segurança necessárias, os visitantes poderão voltar a ver de perto os animais do Zoo.



O parque terá horário de funcionamento de quinta a domingo e feriados, de 9h às 17h; o número de visitantes é limitado a 1,5 mil pessoas; e os espaços públicos deverão garantir o distanciamento social.

Além disso, a limpeza será intensificada e as áreas comuns serão higienizadas frequentemente para diminuir a proliferação do novo coronavírus. Será disponibilizado também álcool em gel em pontos estratégicos do parque. Apesar de haver bebedouros, é recomendado que os visitantes levem garrafinha de água.