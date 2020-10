Resumo do Dia: Veja o que foi notícia sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Lixo - A pandemia levou o Distrito Federal a produzir mais resíduo hospitalar. Confira a terceira reportagem da série Lixo na pandemia, sobre a responsabilidade das unidades de saúde e dos cidadãos para o descarte de itens infectantes ou medicamentos.

Retomada - Fisioterapeutas precisaram se reinventar na pandemia: clínicas e profissionais se adaptaram para sobreviver e o Conselho regional acredita em ampla retomada.

Vacina - A vacina contra a covid-19 é suficiente para acabar com a doença? Enquanto a população deposita suas esperanças em vacinas para estancar a pandemia, especialistas ressaltam que o método pode não ter eficácia imediata. No entanto, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) fala em vacina para 2021. Durante reunião com o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, representante da Opas afirmou que há nove opções de vacina na terceira fase de testes e que há chance de distribuição no primeiro trimestre do próximo ano.